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ЄБРР готовий фінансово підтримати розмінування агроземель України

ЄБРР готовий фінансово підтримати розмінування агроземель України
Уряд з 2024 року запустив експериментальну програму фінансування розмінування. Фото: Міноборони

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) визначає розмінування аграрних земель України як ключову фінансову тему, яку він має намір підтримувати та розвивати в найближчі роки. 

Про це заявив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов під час агросесії проєкту "Your country first - Win with us", організованого Фондом Пінчука на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про фінансування розмінування

Зазначається, що  йдеться не лише про фінансування фермерів, а й компаній, які займаються розмінуванням. Банк відчуває готовність фінансувати ці ініціативи, оскільки має відповідні фінансові ресурси.

Також було нагадано, що уряд України з 2024 року запустив експериментальну програму фінансування розмінування, щоб зробити цей процес доступним для фермерів.

"ЄБРР нині працює з іншими фінансистами, співпрацює з Міністерством економіки за деякими програмами, у яких держава прагне підтримати фермерів у фінансуванні робіт із розмінування на їхніх полях", - зазначив член ради директорів банку.

 Фінансування може виділятися за двома напрямами:

  • через українські банки безпосередньо аграрним компаніям і фермерам за можливої додаткової підтримки уряду;
  • компаніям із розмінування для їхнього зростання та збільшення парку машин із розмінування та саперів.

Загалом Шевальов зазначив, що ЄБРР підтримує українські аграрні компанії, як безпосередньо великі сільськогосподарські корпорації, так і через українські банки-партнери дрібних фермерів.

Шевальов зазначив, що останніми роками Україна нарешті перевела свою землю в товарну форму, що дозволяє землі належати фермерам, що є значним проривом з фінансової точки зору.

Водночас він підкреслив, що для більш швидкого розвитку агросектору важливою умовою є закінчення війни. Воєнні ризики залишаються значними, зокрема вони ускладнюють використання землі як застави.

Про розмінування в Україні

Нагадаємо, що оператор протимінної діяльності очистив першу ділянку в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Йдеться про землі загальною площею 487 га в Київській області.

Зауважимо, для пришвидшення та здешевлення очищення територій уряд запустив ринок послуг з гуманітарного розмінування

Додамо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Автор:
Ольга Опенько