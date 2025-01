ЕБРР готов финансово поддержать разминирование агроземель Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определяет разминирование аграрных земель Украины как ключевую финансовую тему, которую намерен поддерживать и развивать в ближайшие годы.

Об этом заявил член совета директоров ЕБРР Артем Шевальев во время агросессии проекта "Your country first-Win with us", организованного Фондом Пинчука на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

О финансировании разминирования

Речь идет не только о финансировании фермеров, но и о компаниях, которые занимаются разминированием. Банк испытывает готовность финансировать эти инициативы, поскольку имеет соответствующие финансовые ресурсы.

Также напомнили, что правительство Украины с 2024 года запустило экспериментальную программу финансирования разминирования, чтобы сделать этот процесс доступным для фермеров.

"ЕБРР работает с другими финансистами, сотрудничает с Министерством экономики по некоторым программам, в которых государство стремится поддержать фермеров в финансировании работ по разминированию на их полях", — отметил член совета директоров банка.

Финансирование может выделяться по двум направлениям:

через украинские банки непосредственно аграрным компаниям и фермерам при возможной дополнительной поддержке правительства;

компаниям по разминированию для их роста и увеличения парка машин по разминированию и саперам.

В целом Шевалев отметил, что ЕБРР поддерживает украинские аграрные компании, как непосредственно крупные сельскохозяйственные корпорации, так и через украинские банки-партнеры мелких фермеров.

Шевалев отметил, что в последние годы Украина наконец-то перевела свою землю в товарную форму, позволяющую земле принадлежать фермерам, что является значительным прорывом с финансовой точки зрения.

В то же время, он подчеркнул, что для более быстрого развития агросектора важным условием является окончание войны. Военные риски остаются значительными, в частности, они затрудняют использование земли в качестве залога.

О разминировании в Украине

Напомним, что оператор противоминной деятельности очистил первый участок в рамках государственной программы компенсации разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Речь идет о землях общей площадью 487 га в Киевской области.

Заметим, для ускорения и удешевления очистки территорий правительство запустило рынок услуг по гуманитарному разминированию.

С начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тыс. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.