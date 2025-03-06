Индивидуальные дома превращались в квартиры на продажу: во Львовской области разоблачили строительную схему

В Рудно под Львовом разоблачили схему строительства многоквартирных домов под видом индивидуального жилья.

Об этом сообщает заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

О строительной схеме

В Рудно приступают к строительству индивидуальных жилых домов, но в результате на месте появляются трех- или четырехэтажные многоквартирные дома. Подобные случаи неоднократно фиксируются, и за ними стоят одни и те же лица.

Среди адресов, где происходит такая деятельность — улицы Шевченко, Пулюя, Мира, Песковая, Владимира Великого, Мазепы, рассказал Зубач.

Государственная архитектурно-строительная инспекция уже готовит обращение о лишении лицензий архитекторов, причастных к таким схемам. Для выявления всех подобных случаев департамент архитектуры приступил к инвентаризации всех присоединенных общин.

Причина этого явления — лояльное застройщикам законодательство и многочисленные лазейки для схем, а также отсутствие у городской инспекции ГАСК полномочий контролировать строительство в присоединенных общинах, отмечает Зубач.

Алгоритм схемы:

Архитектор проектирует "индивидуальное" здание и загружает документацию в электронную систему, автоматически извещая о начале строительных работ. После строительства жилье принимают в эксплуатацию в Киеве. Затем нотариус регистрирует совместную собственность на 10–12 человек. Эти владельцы обращаются к БТИ или частному предпринимателю, разделяющему дом на 10-12 квартир. Регистратор оформляет право собственности и схема завершена, объясняет Зубач.

Раньше для начала строительства индивидуального жилья нужно было получить строительный паспорт от местных властей. Теперь этого не нужно. Достаточно привлечь лицензированного проектанта, отмечает он.

"В своем желании все упростить, государство создало большую проблему местному самоуправлению. Вроде бы пытаясь преодолеть коррупцию, на самом деле создали прекрасные условия для такого-то строительного схематоза, который видим на примере Рудного", — заключает Зубач.

Только в самом поселке уже зафиксирован десяток случаев, когда индивидуальное жилье превращают в многоквартирные дома. В таких домах часто отсутствуют нормальная канализация и достаточное количество паркомест. Кроме того, при таком строительстве не учитываются нагрузки на инфраструктуру поселка, что в конечном счете ляжет на плечи общины и городского совета.

По данным Зубача, департамент архитектуры выдал за 2022-2025 годы в Рудно 49 строительных паспортов. Частные архитекторы зарегистрировали в электронной системе за этот же период 184 строительных паспорта.

Напомним, в 2024 году в Украине было сдано больше новостроек с начала полномасштабного вторжения. По данным Госстата, в прошлом году в эксплуатацию было введено 118,5 тыс. квартир, из которых 70% (82 794 квартиры) расположены в многоквартирных домах, а 35 658 – в частных домах.