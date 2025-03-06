Індивідуальні будинки перетворювались у квартири на продаж: на Львівщині викрили будівельну схему

У Рудно під Львовом викрили схему будівництва багатоквартирних будинків під виглядом індивідуального житла.

Про це повідомляє заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Про будівельну схему

У Рудно розпочинають будівництво індивідуальних житлових будинків, але в результаті на місці з'являються три- чи чотириповерхові багатоквартирні будинки. Подібні випадки неодноразово фіксуються, і за ними стоять одні й ті самі особи.

Серед адрес, де відбувається така діяльність, — вулиці Шевченка, Пулюя, Миру, Піскова, Володимира Великого, Мазепи, розповів Зубач.

Державна архітектурно-будівельна інспекція вже готує звернення щодо позбавлення ліцензій архітекторів, які причетні до таких схем. Для виявлення всіх подібних випадків департамент архітектури розпочав інвентаризацію всіх приєднаних громад.

Причина цього явища — лояльне до забудовників законодавство та численні лазівки для схем, а також відсутність у міської інспекції ДАБК повноважень контролювати будівництво в приєднаних громадах, наголошує Зубач.

Алгоритм схеми:

Архітектор проєктує "індивідуальний" будинок і завантажує документацію в електронну систему, автоматично сповіщаючи про початок будівельних робіт. Після завершення будівництва житло приймають в експлуатацію в Києві. Потім нотаріус реєструє сумісну власність на 10-12 осіб. Ці власники звертаються до БТІ або приватного підприємця, який розділяє будинок на 10-12 квартир. Реєстратор оформлює право власності, і схема завершена, пояснює Зубач.

Раніше для початку будівництва індивідуального житла потрібно було отримати будівельний паспорт від місцевої влади. Тепер цього не потрібно. Достатньо залучити ліцензованого проєктанта, зауважує він.

"У своєму бажанні все спростити, держава створила велику проблему місцевому самоврядуванню. Начебто намагаючись подолати корупцію, насправді створили прекрасні умови для такого-от будівельного схематозу, який бачимо на прикладі Рудного", - підсумовує Зубач.

Тільки в самому селищі вже зафіксовано десяток випадків, коли індивідуальне житло перетворюють на багатоквартирні будинки. У таких будинках часто відсутні нормальна каналізація та достатня кількість паркомісць. Крім того, при такому будівництві не враховуються навантаження на інфраструктуру селища, що в кінцевому підсумку ляже на плечі громади та міської ради.

За даними Зубача, департамент архітектури видав за 2022-2025 роки в Рудно 49 будівельних паспортів. Приватні архітектори зареєстрували в електронній системі за цей же період 184 будівельні паспорти.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні було здано найбільше новобудов з початку повномасштабного вторгнення. За даними Держстату, торік в експлуатацію ввели 118,5 тис. квартир, з яких 70% (82 794 квартири) розташовані в багатоквартирних будинках, а 35 658 — в приватних будинках.