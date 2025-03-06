Как работает экономика государства: основные показатели от НБУ

В январе-феврале 2025 года в Украине отмечен рост инфляции до 12,9%, увеличение расходов госбюджета и улучшение налоговых поступлений. НБУ повысил учетную ставку до 15,5% по контролю инфляционных ожиданий, а также укрепил курс гривны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ключевые показатели от НБУ

Инфляция в январе ускорилась

В январе 2025 инфляция в Украине ускорилась до 12,9%. Рост цен на сырые продукты замедлился из-за увеличения предложения, но фундаментальное инфляционное давление усилилось. По оценкам НБУ, инфляция продолжила расти и в феврале.

НБУ повысил учетную ставку

В начале марта Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5% и обновил параметры операционного дизайна. Это решение призвано сделать сбережения в гривне привлекательными, поддержать стабильность валютного рынка и контролировать инфляционные ожидания, что поможет вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%.

Восстановление отключений электроэнергии и оживление в отдельных секторах

В феврале возобновление отключений электроэнергии для бизнеса повлияло на экономическую активность, а дефицит сельскохозяйственного сырья сдерживал развитие пищевой промышленности и экспорта. В то же время, наблюдалось оживление активности в металлургии, отдельных отраслях добывающей промышленности и машиностроении, а потребительский спрос оставался устойчивым.

Оживление на рынке труда: рост резюме и вакансий

На рынке труда наблюдается оживление: количество резюме и вакансий в годовом измерении росло, превысив уровень 2021 и начала 2022 года. Однако дефицит кадров оставался, что способствовало дальнейшему увеличению заработных плат.

Увеличение расходов и улучшение налоговых поступлений

В январе-феврале расходы госбюджета существенно превышали прошлогодние, однако налоговые поступления улучшились. Дефицит бюджета финансировался за счет ликвидности, созданной в конце 2024 года и транша по программе ERA Loans в январе. Запас валютных средств для финансирования бюджетных нужд на март сохранен.

Чистый спрос на валюту в феврале снизился

В феврале чистый спрос на иностранную валюту снизился, что явилось следствием стабильной ситуации с экспортом, улучшения курсовых ожиданий населения и усиления процентной политики НБУ. В результате интервенций НБУ по продаже иностранной валюты объем снизился до 3,1 млрд долл., а официальный курс гривны к доллару и евро укрепился.

Напомним, Минфин совместно с НБУ впервые провел аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) через платформу аукционов Bloomberg.