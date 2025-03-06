Як працює економіка держави: основні показники від НБУ

У січні-лютому 2025 року в Україні відзначено зростання інфляції до 12,9%, збільшення видатків держбюджету та покращення податкових надходжень. НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% для контролю інфляційних очікувань, а також зміцнив курс гривні.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Ключові показники від НБУ

Інфляція в січні пришвидшилася

У січні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 12,9%. Зростання цін на сирі продукти сповільнилося через збільшення пропозиції, але фундаментальний інфляційний тиск посилився. За оцінками НБУ, інфляція продовжила зростати й у лютому.

НБУ підвищив облікову ставку

На початку березня Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% та оновив параметри операційного дизайну. Це рішення покликане зробити заощадження в гривні привабливими, підтримати стабільність валютного ринку та контролювати інфляційні очікування, що допоможе повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Відновлення відключень електроенергії та пожвавлення в окремих секторах

У лютому відновлення відключень електроенергії для бізнесу вплинуло на економічну активність, а дефіцит сільськогосподарської сировини стримував розвиток харчової промисловості та експорту. Водночас спостерігалося пожвавлення активності в металургії, окремих галузях добувної промисловості та машинобудуванні, а споживчий попит залишався стійким.

Пожвавлення на ринку праці: зростання резюме та вакансій

На ринку праці спостерігається пожвавлення: кількість резюме та вакансій у річному вимірі зростала, перевищивши рівень 2021 року та початку 2022 року. Однак дефіцит кадрів залишався, що сприяло подальшому збільшенню заробітних плат.

Збільшення видатків і поліпшення податкових надходжень

У січні-лютому видатки держбюджету суттєво перевищували минулорічні, проте податкові надходження покращилися. Дефіцит бюджету фінансувався за рахунок ліквідності, створеної наприкінці 2024 року, та траншу за програмою ERA Loans у січні. Запас валютних коштів для фінансування бюджетних потреб на березень збережено.

Чистий попит на валюту в лютому знизився

У лютому чистий попит на іноземну валюту знизився, що стало наслідком стабільної ситуації з експортом, поліпшення курсових очікувань населення та посилення процентної політики НБУ. В результаті інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти обсяг знизився до 3,1 млрд дол., а офіційний курс гривні до долара та євро зміцнився.

Нагадаємо, Мінфін спільно з НБУ вперше провели аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) через платформу аукціонів Bloomberg.