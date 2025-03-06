Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,21

EUR

44,25

+0,37

Готівковий курс:

USD

41,40

41,26

EUR

44,73

44,45

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як працює економіка держави: основні показники від НБУ

Як працює економіка держави: основні показники від НБУ
У січні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 12,9%.

У січні-лютому 2025 року в Україні відзначено зростання інфляції до 12,9%, збільшення видатків держбюджету та покращення податкових надходжень. НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% для контролю інфляційних очікувань, а також зміцнив курс гривні. 

Про це інформує пресслужба НБУ.

 Ключові показники від НБУ

  • Інфляція в січні пришвидшилася

У січні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 12,9%. Зростання цін на сирі продукти сповільнилося через збільшення пропозиції, але фундаментальний інфляційний тиск посилився. За оцінками НБУ, інфляція продовжила зростати й у лютому.

  • НБУ підвищив облікову ставку 

На початку березня Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% та оновив параметри операційного дизайну. Це рішення покликане зробити заощадження в гривні привабливими, підтримати стабільність валютного ринку та контролювати інфляційні очікування, що допоможе повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

  • Відновлення відключень електроенергії та пожвавлення в окремих секторах

У лютому відновлення відключень електроенергії для бізнесу вплинуло на економічну активність, а дефіцит сільськогосподарської сировини стримував розвиток харчової промисловості та експорту. Водночас спостерігалося пожвавлення активності в металургії, окремих галузях добувної промисловості та машинобудуванні, а споживчий попит залишався стійким.

  • Пожвавлення на ринку праці: зростання резюме та вакансій

На ринку праці спостерігається пожвавлення: кількість резюме та вакансій у річному вимірі зростала, перевищивши рівень 2021 року та початку 2022 року. Однак дефіцит кадрів залишався, що сприяло подальшому збільшенню заробітних плат.

  • Збільшення видатків і поліпшення податкових надходжень

У січні-лютому видатки держбюджету суттєво перевищували минулорічні, проте податкові надходження покращилися. Дефіцит бюджету фінансувався за рахунок ліквідності, створеної наприкінці 2024 року, та траншу за програмою ERA Loans у січні. Запас валютних коштів для фінансування бюджетних потреб на березень збережено.

  • Чистий попит на валюту в лютому знизився

У лютому чистий попит на іноземну валюту знизився, що стало наслідком стабільної ситуації з експортом, поліпшення курсових очікувань населення та посилення процентної політики НБУ. В результаті інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти обсяг знизився до 3,1 млрд дол., а офіційний курс гривні до долара та євро зміцнився.

Нагадаємо, Мінфін спільно з НБУ вперше провели аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) через платформу аукціонів Bloomberg.

Автор:
Ольга Опенько