Нацбанк і Мінфін провели перший switch-аукціон на платформі Bloomberg

Міністерство фінансів України спільно з Національним банком України вперше провели аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) через платформу аукціонів Bloomberg.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Це важливий крок у розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів, який сприятиме ефективнішому управлінню державним боргом і ліквідністю.

Що таке switch-аукціон і навіщо він потрібен

Switch-аукціони дозволяють обмінювати раніше випущені державні облігації (які невдовзі підлягають погашенню або є менш ліквідними) на нові випуски. Це допомагає вирівнювати графік погашення державного боргу, знижує ризики ліквідності та покращує доступ інвесторів до більш привабливих боргових інструментів.

Аукціони державних облігацій через платформу Bloomberg проводяться в Україні з 2019 року, однак 19 лютого 2025 року вперше було використано нову функцію платформи.

Вона дозволяє учасникам ринку подавати заявки на нові облігації в обмін на старі в межах однієї транзакції, що значно спрощує процедуру, підвищує операційну ефективність і покращує ринкову ліквідність.

Роль платформи Bloomberg у боргових операціях

Аукціонна платформа Bloomberg використовується більш ніж у 40 країнах світу і є важливим інструментом для центральних банків та урядів. Вона дозволяє проводити аукціони в електронному форматі, забезпечує безпеку транзакцій та надає доступ до широкого спектра аналітичних і комунікаційних інструментів Bloomberg Terminal.

Запуск switch-аукціонів в Україні є важливим кроком у розвитку ринку державних облігацій, сприяючи підвищенню ліквідності боргових інструментів та наближенню до міжнародних стандартів управління державним боргом.

Нагадаємо, 19 лютого відбувся перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики, за результатами якого вдалося обміняти ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року на нові облігації із погашенням 13 січня 2027 року.