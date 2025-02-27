Нацбанк и Минфин провели первый switch-аукцион на платформе Bloomberg

Министерство финансов Украины совместно с Национальным банком Украины впервые провело аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) через платформу аукционов Bloomberg.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Это важный шаг в развитии внутреннего рынка государственных ценных бумаг, который будет способствовать более эффективному управлению государственным долгом и ликвидностью.

Что такое switch-аукцион и зачем он нужен

Switch-аукционы позволяют обменивать ранее выпущенные государственные облигации (вскоре подлежащие погашению или менее ликвидными) на новые выпуски. Это помогает выравнивать график погашения государственного долга, снижает риски ликвидности и улучшает доступ инвесторов к более привлекательным долговым инструментам.

Аукционы государственных облигаций через платформу Bloomberg проводятся в Украине с 2019 года, однако 19 февраля 2025 впервые была использована новая функция платформы.

Она позволяет участникам рынка подавать заявки на новые облигации в обмен на старые в пределах одной транзакции, что значительно упрощает процедуру, повышает операционную эффективность и улучшает рыночную ликвидность.

Роль платформы Bloomberg в долговых операциях

Аукционная платформа Bloomberg используется в более чем 40 странах мира и является важным инструментом для центральных банков и правительств. Она позволяет проводить аукционы в электронном формате, обеспечивает безопасность транзакций и предоставляет доступ к широкому спектру аналитических и коммуникационных инструментов Bloomberg Terminal.

Запуск switch-аукционов в Украине является важным шагом в развитии рынка государственных облигаций, способствуя повышению ликвидности долговых инструментов и приближению международных стандартов управления государственным долгом.

Напомним, 19 февраля состоялся первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа, по результатам которого удалось обменять ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 года на новые облигации с погашением 13 января 2027 года.