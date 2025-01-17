В Україні очистили першу ділянку за програмою компенсації розмінування агроземель: яка вартість робіт

Оператор протимінної діяльності очистив першу ділянку в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Йдеться про землі загальною площею 487 га в Київській області, які належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що розмінування, яке проводив оператор UDS, тривало з жовтня по кінець грудня минулого року.

Над розмінуванням земель працювали 78 саперів та 5 фельдшерів. До роботи також залучалися машини розмінування. Під час роботи сапери виявили залишки малих артилерійських снарядів та боєприпасів ручних протитанкових гранатометів. Під час очищення території фахівці оператора вилучили 623 кг залишків війни – уламки боєприпасів та інші елементи.

Вартість розмінування ділянки становила 15 мільйонів гривень – на 55% нижче за очікувану, що була розрахована для проведення закупівель.

В аукціоні за право розмінувати ділянку змагалося 5 операторів, які знизили вартість розмінування на 17 мільйонів гривень. У підсумку очищення одного гектару території коштувало 30 800 гривень.

Як зауважують в Мінекономіки, наразі Центр гуманітарного розмінування підписав із операторами 47 угод на очищення понад 9,5 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, програма компенсація фермерам вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення запрацювала у вересні цього року. Вона передбачає 100% покриття вартості розмінування земель, яке буде проводитись та 80% компенсації за землі, які вже розміновані й у фермера наявні всі документи, які це підтверджують.

У 2024 році в рамках програми використано більше, ніж 500 мільйонів гривень, а в бюджеті на 2025 рік на ці потреби закладено ще 1 мільярд гривень.

Перед цим "Нібулон" виступав із заявою, що фермери насправді не можуть оплатити навіть 20% вартості за держпрограмою розмінування, оскільки не мають на це достатніх грошей.

Зауважимо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.