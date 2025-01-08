В Україні виробляють деталі для хорватських машин розмінування

Українська компанія “A3tech-Україна” налагодила виробництво робочих органів для машин розмінування хорватського виробника DOK-ING.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Зазначено, що рівень локалізації виробництва машин перевищив 10%, а час, необхідний для ремонту такої техніки після підривів на мінних полях, значно зменшився.

Що відомо про виробництво

Навесні 2024 року компанія випробувала першу машину для розмінування, локалізовану в Україні, та озвучила плани щодо самостійного виробництва робочого органу для машин розмінування DOK-ING.

До кінця року ці плани вдалося реалізувати. Так, найбільш серйозно пошкоджену легку машину для розмінування MV-4 вдалося відремонтувати за 12 днів, повідомив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Загалом, у 2024 році компанія "A3tech-Україна", партнер хорватської DOK-ING, зібрала вісім важких машин розмінування MV-10 та відремонтувала 10 одиниць техніки після підривів і технічних несправностей.

Виготовлення деталей для машин розмінування в Україні дозволяє знизити їх вартість.

Наприклад, молоток для робочого валу вдвічі дешевший за хорватський аналог, а для однієї машини потрібно майже 50 одиниць. Це дозволило ДСНС за результатами тендерів на закупівлю запчастин для техніки DOK-ING зекономити 30%, що становить 5 мільйонів гривень для державного бюджету, повідомив директор компанії "A3tech-Україна" Марат Мінц.

Скільки машин для розмінування є в Україні

В Україні в приватних та урядових операторів налічується понад 50 машин для розмінування фірми DOK-ING.

Найбільшу партію восени 2024 року отримала ДСНС, яка закупила та передала саперам 20 машин MV-10.

Того ж року фірма DOK-ING відкрила своє представництво в Україні. Компанія має на меті сприяти пришвидшенню процесу розмінування через обмін досвідом і технологіями.

Delo.ua повідомляло, що з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Додамо, Міністерство економіки України разом із Національним органом стандартизації підготувало та впровадило новий код для потимінної діяльності. Це надасть можливість розробляти та затверджувати стандарти з урахуванням усіх складових протимінної діяльності.