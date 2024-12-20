Польща виділила на розмінування України 637 тисяч доларів

Польща виділила 2,5 мільйона злотих (приблизно 637 тисяч доларів) на підтримку протимінної діяльності в Україні. Міністерство закордонних справ Польщі підписало угоду з Програмою розвитку ООН в Україні для реалізації цієї ініціативи.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Виділені кошти будуть спрямовані на посилення безпеки та стабільності в районах України, сильно забруднених наземними мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

"Ми глибоко вдячні Польщі за щедрий внесок, який зміцнить безпеку України та допоможе відновити нормальне життя наших постраждалих громадян", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

На які заходи спрямують кошти

Як стало відомо, внесок Польщі буде спрямований на інноваційні заходи для звільнення земель, зокрема на посилення можливостей щодо розмінування за допомогою службових собак-саперів.

У рамках цієї ініціативи 16 спеціально підготовлених собак під наглядом восьми кінологів активно беруть участь в обстеженні великих територій, забруднених мінами, на Миколаївщині.

Крім того, близько половини фінансування планується витратити на тестування безпілотних літальних апаратів та дистанційне зондування, а також на проведення польових операцій у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

"Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України", – заявив тимчасовий повірений у справах Посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

Нагадаємо, Міністерство економіки України разом із Національним органом стандартизації підготувало та впровадило новий код для потимінної діяльності. Це надасть можливість розробляти та затверджувати стандарти з урахуванням усіх складових протимінної діяльності.

Delo.ua повідомляло, що потенційно замінована територія України на сьогодні становить близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.