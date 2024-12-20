Польша выделила на разминирование Украины 637 тысяч долларов

Польша выделила 2,5 миллиона злотых (около 637 тыс. долл.) в поддержку противоминной деятельности в Украине. Министерство иностранных дел Польши подписало соглашение с Программой развития ООН в Украине по реализации этой инициативы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Выделенные средства будут направлены на усиление безопасности и стабильности в районах Украины сильно загрязненных наземными минами и взрывоопасными остатками войны.

"Мы глубоко благодарны Польше за щедрый вклад, который укрепит безопасность Украины и поможет восстановить нормальную жизнь наших пострадавших граждан", – отметила первый вице-премьер-министр Украины – министер экономики Украины Юлия Свириденко.

На какие мероприятия направят средства

Как стало известно, вклад Польши будет направлен на инновационные меры по освобождению земель, в частности, на усиление возможностей разминирования с помощью служебных собак-саперов.

В рамках этой инициативы 16 специально подготовленных собак под наблюдением восьми кинологов активно участвуют в обследовании больших территорий, загрязненных минами, в Николаевской области.

Кроме того, около половины финансирования планируется потратить на тестирование беспилотных летательных аппаратов и дистанционное зондирование, а также на проведение полевых операций в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Украина считается одной из самых загрязненных минами стран мира. Этим вкладом Польша подтверждает свою непреклонную преданность безопасности и прогрессу Украины", – заявил временный поверенный в делах Посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

Напомним, Министерство экономики Украины вместе с Национальным органом стандартизации подготовило и ввело новый код для потемной деятельности. Это позволит разрабатывать и утверждать стандарты с учетом всех составляющих противоминной деятельности.

Delo.ua сообщало, что потенциально заминированная территория Украины на сегодняшний день составляет около 139 тыс. кв. км.