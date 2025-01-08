В Украине производят детали для хорватских машин разминирования

Украинская компания “A3tech-Украина” наладила производство рабочих органов для машин разминирования хорватского производителя DOK-ING.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечено, что уровень локализации производства машин превысил 10%, а время, необходимое для ремонта такой техники после взрывов на минных полях, значительно уменьшилось.

Что известно о производстве

Весной 2024 года компания испытывала первую машину для разминирования, локализованную в Украине, и озвучила планы самостоятельного производства рабочего органа для машин разминирования DOK-ING.

До конца года эти планы удалось реализовать. Так, наиболее серьезно поврежденную легкую машину для разминирования MV-4 удалось отремонтировать через 12 дней, сообщил замминистра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

В 2024 году компания "A3tech-Украина", партнер хорватской DOK-ING, собрала восемь тяжелых машин разминирования MV-10 и отремонтировала 10 единиц техники после подрывов и технических неисправностей.

Изготовление деталей для разминирования машин в Украине позволяет снизить их стоимость.

Например, молоток для рабочего вала вдвое дешевле хорватского аналога, а для одной машины требуется почти 50 единиц. Это позволило ГСЧС по результатам тендеров на закупку запчастей для техники DOK-ING сэкономить 30%, что составляет 5 миллионов гривен для государственного бюджета, сообщил директор компании "A3tech-Украина" Марат Минц.

Сколько машин для разминирования есть в Украине

В Украине частных и правительственных операторов насчитывается более 50 машин для разминирования фирмы DOK-ING.

Наибольшую партию осенью 2024 года получила ГСЧС, закупившая и передавшая саперам 20 машин MV-10.

В том же году фирма DOK-ING открыла свое представительство в Украине. Целью компании является содействие ускорению процесса разминирования через обмен опытом и технологиями.

Delo.ua сообщало, что с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тыс. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Добавим, что Министерство экономики Украины вместе с Национальным органом стандартизации подготовило и внедрило новый код для потемной деятельности. Это позволит разрабатывать и утверждать стандарты с учетом всех составляющих противоминной деятельности.