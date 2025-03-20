Рост ВВП Украины замедлился до 0,5%: данные Института экономических исследований

Темпы роста реального ВВП Украины в феврале замедлились до 0,5%. Это связано с негативным влиянием российских обстрелов на ряд отраслей и ростом неопределенности для бизнеса, что препятствует полному восстановлению экономики. В январе рост ВВП составил 1,3%.

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Об этом сообщает пресс-служба Института экономических исследований (ИЭИ) и политических консультаций.

В ИЭИ отмечают, что в феврале из-за обстрелов портов темпы падения реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в транспортной отрасли составили 4,5%. В то время как в январе — около 1% из-за отсутствия транзита газа. Также замедлились темпы роста в торговле – до 3,5% к предыдущему году.

Обстрелы сети добычи и распределения газа в Харьковской и Полтавской области (как объектов "Нафтогаза", так и частных компаний) ухудшили ситуацию в добывающей промышленности, которая ранее уже снизила производство из-за временной оккупации нескольких угольных шахт в Донецкой области. В результате реальная ВДС в отрасли сократилась более чем на 5%.

В перерабатывающей промышленности рост реального ВВП сдерживался обстрелами россиянами промышленных объектов и инфраструктуры, а также плановыми отключениями электроэнергии. По оценке ИЭД он составлял 2,5% в феврале.

Реальная ВДС в сельском хозяйстве сократилась по оценке на 1,1% к предыдущему году. Это отражает падение в животноводстве, поскольку показатели сельского хозяйства в первые пять месяцев не включают показателей растениеводства.

Энергетика

В феврале Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30% к предыдущему месяцу — до 244 тыс МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Венгрии (35%) и Словакии (30%). По сравнению с февралем 2024 года импорт электроэнергии вырос в 2,9 раза.

Экспорт и импорт электроэнергии в 2024-2025 годах, тыс МВт-час. Источник: ExPro Consulting

По данным ExPro, в феврале Украина импортировала 511,8 млн м3 природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года с сентября 2023 года. По сравнению с январем объемы импорта газа выросли в 12 раз. Больше всего газа было импортировано из Словакии – 46% всех импортных поставок. Кроме того, из Венгрии было импортировано 43% и из Польши – 11%.

Транспорт

Украинским морским коридором прошли уже более 4 тысяч судов. Экспорт украинской агропродукции морским коридором составил 70 млн т. Еще 36 млн т грузов – непродовольственные товары (в частности, руда, металлургическая продукция).

В феврале железнодорожным транспортом перевезено 12,3 млн тонн грузов, что на 12% меньше, чем в январе, и на 16% меньше, чем в феврале 2024 года. Из них в порты перевезено 4,2 млн тонн и к западной границе 2 млн тонн грузов. Наибольшую долю в перевозках составляют руды (43%), зерно (37%) и черные металлы (6%).

Железнодорожные перевозки грузов, млн тонн. Источник: "Укрзализныця"

Внешняя торговля

Экспорт товаров в феврале остался близким к январскому, но упал на 10% к предыдущему году — до 3,11 млрд долларов. США.

Падение к предыдущему году, прежде всего, отражало меньшие запасы сельскохозяйственных товаров. Да, аграрный экспорт упал на 16%, но оставался близким к уровню января. Импорт товаров в феврале составил 5,75 млрд долларов. США и вырос на 15%. Из них импорт машин и оборудования составил 2,14 млрд долл., что было близко к показателю января и на 28% выше, чем в прошлом году.

Торговля товарами Украины, млрд дол. США. Источник: Государственная таможенная служба Украины

Напомним, что в Минэкономики отметили, что в феврале 2025 года валовой внутренний продукт Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года рост составил 1,1%.

Следует отметить, что в государственном бюджете на 2025 год заложен прогноз роста ВВП на уровне 2,7%.