Зростання ВВП України сповільнилося до 0,5%: дані Інституту економічних досліджень

Темпи зростання реального ВВП України в лютому сповільнилися до 0,5%. Це пов'язано з негативним впливом російських обстрілів на ряд галузей та зростанням невизначеності для бізнесу, що перешкоджає повному відновленню економіки. В січні зростання ВВП становило 1,3%.

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Про це повідомляє пресслужба Інституту економічних досліджень (ІЕД) та політичних консультацій.

У ІЕД наголошують, що у лютому через обстріли портів темпи падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у транспортній галузі становили 4,5%. Тоді як у січні — близько 1% через відсутність транзиту газу. Також сповільнились темпи зростання в торгівлі — до 3,5% до попереднього року.

Обстріли мережі видобування та розподілу газу на Харківщині та Полтавщині (як об’єктів “Нафтогазу”, так і приватних компаній) погіршили ситуацію в добувній промисловості, яка раніше вже знизила виробництво через тимчасову окупацію кількох вугільних шахт в Донецькій області. В результаті реальна ВДВ в галузі скоротилась на понад 5%.

В переробній промисловості приріст реального ВВП стримувався обстрілами росіянами промислових об’єктів та інфраструктури, а також плановими відключеннями електроенергії. За оцінкою ІЕД, він становив 2,5% в лютому.

Реальна ВДВ в сільському господарстві скоротилась за оцінкою на 1,1% до попереднього року. Це відображає падіння у тваринництві, оскільки показники сільського господарства в перші п’ять місяців року не включають показників рослинництва.

Енергетика

У лютому Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30% до попереднього місяця — до 244 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (35%) та Словаччини (30%). У порівнянні з лютим 2024 року імпорт електроенергії зріс у 2,9 раза.

Експорт та імпорт електроенергії у 2024-2025 роках, тис. МВт-год. Джерело: ExPro Consulting

За даними ExPro, в лютому Україна імпортувала 511,8 млн м3 природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 року, з вересня 2023 року. У порівнянні з січнем обсяги імпорту газу зросли в 12 разів. Найбільше газу було імпортовано зі Словаччини – 46% від усіх імпортних поставок. Крім того, з Угорщини було імпортовано 43% та з Польщі 11%.

Транспорт

Українським морським коридором пройшли вже понад 4 тисячі суден. Експорт української агропродукції морським коридором сягнув 70 млн т. Ще 36 млн т вантажів – непродовольчі товари (зокрема, руда, металургійна продукція).

У лютому залізничним транспортом перевезено 12,3 млн т вантажів, що на 12% менше, ніж в січні, та на 16% менше, ніж в лютому 2024 року. З них до портів перевезено 4,2 млн т та до західного кордону 2 млн т вантажів. Найбільшу частку в перевезеннях складають руда (43%), зерно (37%) та чорні метали (6%).

Залізничні перевезення вантажів, млн тонн. Джерело: "Укрзалізниця"

Зовнішня торгівля

Експорт товарів у лютому залишився близьким до січневого, але впав на 10% до попереднього року — до 3,11 млрд дол. США.

Падіння до попереднього року насамперед відображало менші запаси сільськогосподарських товарів. Так, аграрний експорт впав на 16%, але залишався близьким до рівня січня. Імпорт товарів у лютому склав 5,75 млрд дол. США і зріс на 15%. З них імпорт машин та обладнання склав 2,14 млрд дол., що було близьким до показника січня і на 28% вище, ніж минулого року.

Торгівля товарами України, млрд дол. США. Джерело: Державна митна служба України

Нагадаємо, що в Мінекономіки зазначили, що у лютому 2025 року валовий внутрішній продукт України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року зростання склало 1,1%.

Варто зауважити, що у державному бюджеті на 2025 рік закладено прогноз зростання ВВП на рівні 2,7%.