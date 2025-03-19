Экономика Украины в феврале выросла на 0,7%: главные факторы влияния

В феврале 2025 года валовой внутренний продукт Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года рост составил 1,1%.

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Об этом сообщил первый замминистра экономики Алексей Соболев, пишет Минэкономики.

Он отметил, что несколько более медленный старт года объясняется неравномерностью экономического роста в 2024 году, однако общая динамика пока даже превышает прогноз на первый квартал.

Факторы, поддерживающие экономику

Основными факторами, поддерживающими экономический рост, остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля. Высокое бюджетное финансирование позволяет восстанавливать критическую инфраструктуру, а также строить жилье по программам "єВідновлення" и "єОселя".

Кроме того, закупки продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса компенсировали негативное влияние ракетных ударов по объектам газодобычи и временному сокращению экспорта.

Рост экономики также поддерживается постепенным оживлением внутреннего потребительского спроса, который наблюдается четвертый месяц подряд. Развитию перерабатывающей промышленности способствуют программы поддержки бизнеса и международная финансовая помощь. Положительная динамика демонстрирует производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности.

В сфере оборонно-промышленного комплекса продолжается расширение производственных мощностей, происходящее на фоне увеличения государственных заказов. Металлургические предприятия также активизируют свою работу, наращивая производство чугуна, стали и проката.

Факторы замедления экономики

В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за роста себестоимости ее производства.

Также падение зафиксировано в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов газодобывающей инфраструктуры. Временное уменьшение активности экспортеров привело к сокращению показателей в транспортном секторе.

Сообщается, что в январе 2025 года рост ВВП оценивался на уровне 1,5%. В прошлом году экономический рост носил неравномерный характер: в первом квартале ВВП увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, во втором квартале рост составил 3,7%, а в третьем – 2,0%.

Следует отметить, что в государственном бюджете на 2025 год заложен прогноз роста ВВП на уровне 2,7%.