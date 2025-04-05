В НБУ пояснили, чому зростання ВВП у 2024 році сповільнилося до 2,9%

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2024 році зріс на 2,9%. Хоча економіка демонструє зростання другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни, темпи відновлення сповільнилися порівняно з 2023 роком, коли ВВП збільшився на 5,5%.

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Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

Причинами уповільнення стали погіршення безпекової ситуації, відновлення дефіциту електроенергії та низькі врожаї. Однак економічне зростання підтримували високий внутрішній попит, м’яка фіскальна політика, адаптивність бізнесу та стабілізуюча роль Національного банку.

Фактичне зростання виявилося нижчим за прогноз НБУ, який у січневому Інфляційному звіті очікував на 3,4%. Частково це пояснюється падінням ВВП у IV кварталі 2024 року на 0,1% через різке скорочення сільського господарства — валова додана вартість у галузі впала на 7,3% через спекотну погоду, посуху та зниження врожайності.

Також стримували зростання енергетичні дефіцити, які виникли внаслідок нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Попри ремонти та імпорт електроенергії, ВДВ енергетичного сектору знизилася на 2,7%. Уперше за роки війни показники добувної промисловості покращилися — на 3,6%, завдяки зростанню видобутку газу та руди, а також стабільній роботі морського коридору.

Переробна промисловість зросла на 6%, але нижчі врожаї та обмеження через енергетику сповільнили темпи. Сектор торгівлі втратив 4,1%, хоча споживчий попит залишався високим, що відображалося у зростанні послуг і роздрібної торгівлі.

Фінансовий сектор показав найбільше зростання — на 27,4%, що стало результатом стабільної роботи банків. ВДВ в ІТ-секторі зросла на 8,3%. Сектори державного управління (+2,4%), освіти (+10,8%) та охорони здоров’я (+4,3%) також внесли позитивний внесок, завдяки бюджетному фінансуванню та підтримці оборонної галузі. Будівництво зросло на 16,2% завдяки капітальним видаткам на фортифікації та проєкти з відновлення.

В НБУ зазначають, що у 2025 році очікується збереження зростання ВВП. Основними чинниками стануть кращі врожаї, зменшення енергетичних обмежень та пожвавлення зовнішнього попиту. Водночас війна продовжить стримувати відновлення економіки через дефіцит робочої сили, руйнування інфраструктури та втрати виробничих потужностей.

Зауважимо, у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.