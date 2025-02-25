Институт экономических исследований оценил рост реального ВВП в январе в 2%

Реальный ВВП Украины в январе 2025 г. вырос на 2,0% по сравнению с прошлым годом, что является результатом меньшего падения сельского хозяйства, отсутствия массовых отключений электроэнергии и роста частного потребления.

Об этом сообщает пресс-служба Института экономических исследований (ИЭД) и политических консультаций.

ВВП и реальный сектор

В ИЭД отмечают, что в январе 2024 реальный ВВП Украины вырос на 2,0% благодаря росту частного потребления, меньше падению сельского хозяйства и отсутствию массовых отключений электроэнергии.

В то же время, в животноводстве наблюдается сокращение поголовья, а ВДС в сельском хозяйстве снизилась на 0,9%.

Приближение фронта негативно отразилось на добывающей промышленности, где ВДС сократилась на 2,9%.

Перерабатывающая промышленность показала рост ВДС на 3,0% благодаря внутреннему спросу и благоприятной ситуации в металлургии.

В январе 2024 года реальная ВДС в энергетике сократилась на 5,1% из-за разрушений генерации и аварийных отключений. В торговле рост замедлился до 4,9%, а в транспорте уменьшился на 1,1% из-за остановки транзита газа.

ИЭД прогнозирует рост ВВП на 3,5% в 2024 году и на 2,9% и 3,2% в 2025 и 2026 годах соответственно.

Ситуация в энергетике

Энергетика: Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к отключениям электроэнергии для промышленности и бизнеса в пиковые часы, а также аварийным отключениям во время ракетно-дроновых атак.

В январе импорт электроэнергии сократился на 56% до 189 тысяч. МВт-ч благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и достаточности внутренних ресурсов.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий направление около 10 млрд грн на погашение долгов НЭК "Укрэнерго", в частности, для покрытия задолженности за балансирующий рынок и "зеленый тариф".

Газ: НАК "Нафтогаз" начал импорт природного газа в начале февраля из-за похолодания, прекращения транзита российского газа и обстрелов газовой инфраструктуры.

В период с 1 по 19 февраля в ГТС поступило 270 млн. м³ газа. Запасы в хранилищах на 23 февраля упали до минимума за 10 лет – 1,98 млрд м³. Для прохождения отопительных сезонов "Нефтегазу" нужно будет закупить не менее 1 млрд куб. м газа.

Эксперты оценивают необходимость импорта 1,8-2 млрд. куб. м для заполнения хранилищ. Кроме того, Украина начала экспорт биометана в Европу через ГТС, объем первой партии составил 67 тыс. куб. м.

Транспорт: Заработала морская контейнерная линия

Россия продолжает атаковать портовую инфраструктуру Украины, в частности в январе и феврале подверглись обстрелам порты Одессы, Измаила и Черноморска. В январе Украина экспортировала морским транспортом 6,6 млн. тонн товаров. Заработала контейнерная линия Стамбул-Одесса, первое мероприятие состоялось 5 января.

Железнодорожный транспорт в январе перевез 14 млн т грузов, в том числе 5,5 млн т в порты и 2 млн т к западной границе. Основные грузы – руда, зерно и черные металлы.

"Укрзализныця" оплатила купон на еврооблигации в 2025 году, несмотря на отказ держателей облигаций от отсрочки. После этого агентство S&P подняло кредитный рейтинг компании с CC к CCC-, но прогноз остался отрицательным.

В 2024 году интермодальные контейнерные перевозки по железной дороге выросли на 28% до 258,2 тыс. TEU. Из них 162,7 тыс. TEU было перевезено в экспортном, 55,6 тыс. TEU в импортном, 38,7 тыс. TEU во внутреннем сообщении и 1,19 тыс. TEU транзитом. Больше всего перевезено зерновых грузов (46%) и черных металлов (20%).

На польской границе обновлен пункт пограничного контроля «Укрзализныци», что увеличило пропускную способность с 6 до 15 поездов в сутки.

Украина и Северная Македония расширили соглашение о международных автомобильных перевозках, отменив разрешения на двусторонние и транзитные перевозки грузов.

О внешней торговле

Экспорт товаров в январе упал на 6% до 3,18 млрд долл., в частности из-за уменьшения экспорта сельскохозяйственных товаров (-18%) и металлургии (-10%). Импорт снизился до 5,55 млрд долл., но вырос на 9% дпр по сравнению с прошлым годом, в частности, из-за увеличения импорта машин и энергоносителей.

Аграрный экспорт упал на 18% ГДР, до 1,85 млрд дол. из-за меньшего урожая и низких запасов, но высокие цены частично компенсировали падение.

Фискальная политика

В январе правительство Украины получило 3 млрд евро от ЕС в рамках механизма ERA.

Расходы государственного бюджета составили 353 млрд грн, а доходы достигли 283 млрд грн, перевыполнив план на 14,8%.

В частности, в специальный фонд поступило 156 млрд грн, в основном благодаря военной помощи. Благодаря высокой ликвидности, правительство снизило размещение ОВГЗ до 29,5 млрд грн, снизив ставку до 14,89%.

В январе доходы общего фонда госбюджета составили 128 млрд. грн. Налоги на прибыль предприятий и НДФЛ выросли, в частности, благодаря повышению военного сбора. Высокое потребление в декабре способствовало рекордному поступлению НДС с произведенных товаров — 53 млрд грн.

В то же время возмещение НДС снизилось до 15,5 млрд. грн. Украина получила 16,1 млрд евро от ЕС, однако не выполнила два ключевых структурных маяка для получения следующего транша МВФ, что создает риски для финансовой поддержки в 2026 году.

Потребительская инфляция достигла 12.9%

В январе потребительская инфляция в Украине достигла 12,9% годовых.

Этот рост был обусловлен повышением затрат производителей, включая рост затрат на труд, восстановлением потребительского спроса и высокими инфляционными ожиданиями.

Для продовольственных товаров влияли низкие урожаи в прошлом году, в том числе овощей, и уменьшение разрыва между внутренними и мировыми ценами на сельскохозяйственные продукты.

В январе месячная инфляция замедлилась до 1,2% дпм, хотя все равно превысила 1%. Цены на яйца обвалились на 23%, снизились цены на зимнюю одежду и обувь из-за сезонного фактора.

Однако росли цены на овощи, топливо и табачные изделия из-за повышения акцизов, а также поднялась стоимость автогражданки из-за изменений в правилах. Тарифы на мобильную связь и интернет выросли на 11,2% дпм после повышения на 5,2% дпм в декабре. За последние 12 месяцев инфляция составила 7,2%.

Монетарная политика и обменный курс

Монетарная поилтика: В январе НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% из-за ускорения инфляции и ухудшения инфляционных ожиданий. Прогноз НБУ указывает на пик инфляции на уровне 14% в первом квартале с последующим снижением до однозначного уровня до конца года.

Прогноз ИЭД по инфляции совпадает с этим. Большинство членов комитета ожидает дальнейшего повышения ставки, хотя прогнозы по этому поводу остаются неопределенными. НБУ снизил прогноз по росту реального ВВП на 2025 год до 3,6%.

Обменный курс: В январе и феврале гривня укрепилась, снизившись с пика 42,3 грн за доллар до 41,5 грн, что, вероятно, связано с сезонным снижением спроса на иностранную валюту, особенно для оплаты импорта.

Это позволило НБУ снизить валютные интервенции до 2,9 млрд долларов. на конец февраля. Международные резервы НБУ на конец января составили 43 млрд долл., уменьшившись по сравнению с началом года.

Правительство привлекло 3 млрд евро от ЕС, потратив 536 млн дол. на обслуживание долга, а НБУ потратил 3,75 млрд. дол. на интервенции. Резервы НБУ покрывают более 5 месяцев импорта товаров и услуг.

Добавим, что согласно прогнозам НБУ, реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital По их оценкам, оборонный сектор может добавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.

По прогнозам KSE Institute, реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.