Інститут економічних досліджень оцінив зростання реального ВВП у січні в 2%

Реальний ВВП України у січні 2025 року зріс на 2,0% порівняно з минулим роком, що є результатом меншого падіння сільського господарства, відсутності масових відключень електроенергії та зростання приватного споживання.

Про це інформує пресслужба Інститута економічних досліджень (ІЕД) та політичних консультацій.

ВВП та реальний сектор

У ІЕД зазаначають, що у січні 2024 року реальний ВВП України зріс на 2,0% завдяки зростанню приватного споживання, менше падінню сільського господарства та відсутності масових відключень електроенергії.

Водночас, у тваринництві спостерігається скорочення поголів’я, а ВДВ в сільському господарстві знизилась на 0,9%.

Наближення фронту негативно вплинуло на добувну промисловість, де ВДВ скоротилась на 2,9%.

Переробна промисловість показала зростання ВДВ на 3,0% завдяки внутрішньому попиту та сприятливій ситуації в металургії.

У січні 2024 року реальна ВДВ в енергетиці скоротилася на 5,1% через руйнування генерації та аварійні відключення. В торгівлі зростання сповільнилося до 4,9%, а в транспорті зменшилося на 1,1% через зупинку транзиту газу.

ІЕД прогнозує зростання ВВП на 3,5% у 2024 році та на 2,9% і 3,2% у 2025 та 2026 роках відповідно.

Ситуація в енергетиці

Енергетика: Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, що призводить до відключень електроенергії для промисловості та бізнесу в пікові години, а також аварійних відключень під час ракетно-дронових атак.

У січні імпорт електроенергії скоротився на 56% до 189 тис. МВт-год завдяки поліпшенню ситуації в енергосистемі і достатності внутрішніх ресурсів.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрямування близько 10 млрд грн на погашення боргів НЕК "Укренерго", зокрема для покриття заборгованості за балансуючий ринок і "зелений тариф".

Газ: НАК "Нафтогаз" почав імпорт природного газу на початку лютого через похолодання, припинення транзиту російського газу та обстріли газової інфраструктури.

У період з 1 по 19 лютого до ГТС надійшло 270 млн м³ газу. Запаси в сховищах на 23 лютого впали до мінімуму за 10 років — 1,98 млрд м³. Для проходження опалювальних сезонів "Нафтогазу" потрібно буде закупити не менше 1 млрд куб. м газу.

Експерти оцінюють необхідність імпорту 1,8–2 млрд куб. м для заповнення сховищ. Окрім того, Україна почала експорт біометану до Європи через ГТС, обсяг першої партії становив 67 тис. куб. м.

Транспорт: Запрацювала морська контейнерна лінія

Росія продовжує атакувати портову інфраструктуру України, зокрема в січні та лютому зазнали обстрілів порти Одеси, Ізмаїла та Чорноморська. У січні Україна експортувала морським транспортом 6,6 млн т товарів. Запрацювала контейнерна лінія Стамбул-Одеса, перший захід відбувся 5 січня.

Залізничний транспорт у січні перевіз 14 млн т вантажів, зокрема 5,5 млн т до портів та 2 млн т до західного кордону. Основні вантажі — руда, зерно та чорні метали.

"Укрзалізниця" сплатила купон на єврооблігації в 2025 році, незважаючи на відмову власників облігацій від відстрочки. Після цього агентство S&P підняло кредитний рейтинг компанії з 'CC' до 'CCC-', але прогноз залишився негативним.

У 2024 році інтермодальні контейнерні перевезення залізницею зросли на 28% до 258,2 тис. TEU. З них 162,7 тис. TEU було перевезено в експортному, 55,6 тис. TEU в імпортному, 38,7 тис. TEU у внутрішньому сполученні і 1,19 тис. TEU транзитом. Найбільше перевезено зернових вантажів (46%) та чорних металів (20%).

На польському кордоні оновлено пункт прикордонного контролю «Укрзалізниці», що збільшило пропускну здатність з 6 до 15 потягів на добу.

Україна та Північна Македонія розширили угоду про міжнародні автомобільні перевезення, скасувавши дозволи на двосторонні та транзитні перевезення вантажів.

Про зовнішню торгівлю

Експорт товарів у січні впав на 6% до 3,18 млрд дол., зокрема, через зменшення експорту сільськогосподарських товарів (-18%) та металургії (-10%). Імпорт знизився до 5,55 млрд дол., але зріс на 9% дпр порівняно з минулим роком, зокрема, через збільшення імпорту машин та енергоносіїв.

Аграрний експорт впав на 18% дпр, до 1,85 млрд дол. через менший урожай і низькі запаси, але високі ціни частково компенсували падіння.

Фіскальна політика

У січні уряд України отримав 3 млрд євро від ЄС в рамках механізму ERA.

Видатки державного бюджету склали 353 млрд грн, а доходи досягли 283 млрд грн, перевиконавши план на 14,8%.

Зокрема, до спеціального фонду надійшло 156 млрд грн, в основному завдяки військовій допомозі. Завдяки високій ліквідності, уряд знизив розміщення ОВДП до 29,5 млрд грн, зменшивши ставку до 14,89%.

У січні доходи загального фонду держбюджету становили 128 млрд грн. Податки з прибутку підприємств та ПДФО зросли, зокрема завдяки підвищенню військового збору. Високе споживання в грудні сприяло рекордним надходженням ПДВ з вироблених товарів — 53 млрд грн.

Водночас відшкодування ПДВ знизилось до 15,5 млрд грн. Україна отримала 16,1 млрд євро від ЄС, однак не виконала два ключові структурні маяки для отримання наступного траншу МВФ, що створює ризики для фінансової підтримки в 2026 році.

Споживча інфляція сягнула 12.9%

У січні споживча інфляція в Україні досягла 12,9% річних.

Це зростання було зумовлене підвищенням витрат виробників, включаючи зростання витрат на працю, відновленням споживчого попиту та високими інфляційними очікуваннями.

Для продовольчих товарів впливали низькі врожаї минулого року, зокрема овочів, та зменшення розриву між внутрішніми та світовими цінами на сільськогосподарські продукти.

У січні місячна інфляція сповільнилася до 1,2% дпм, хоча все одно перевищила 1%. Ціни на яйця обвалилися на 23%, знизилися ціни на зимовий одяг і взуття через сезонний фактор.

Однак зростали ціни на овочі, паливо та тютюнові вироби через підвищення акцизів, а також піднялася вартість автоцивілки через зміни в правилах. Тарифи на мобільний зв’язок та інтернет також зросли на 11,2% дпм після підвищення на 5,2% дпм у грудні. За останні 12 місяців інфляція склала 7,2%.

Монетарна політика та обмінний курс

Монетарна поілтика: У січні НБУ підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5% через прискорення інфляції та погіршення інфляційних очікувань. Прогноз НБУ вказує на пік інфляції на рівні 14% у першому кварталі, з подальшим зниженням до однозначного рівня до кінця року.

Прогноз ІЕД щодо інфляції співпадає з цим. Більшість членів комітету очікує подальшого підвищення ставки, хоча прогнози щодо цього залишаються невизначеними. НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік до 3,6%.

Обмінний курс: У січні та лютому гривня укріпилась, знизившись з піку 42,3 грн за долар до 41,5 грн, що ймовірно пов'язано з сезонним зниженням попиту на іноземну валюту, особливо для оплати імпорту.

Це дозволило НБУ знизити валютні інтервенції до 2,9 млрд дол. на кінець лютого. Міжнародні резерви НБУ на кінець січня становили 43 млрд дол., зменшившись порівняно з початком року.

Уряд залучив 3 млрд євро від ЄС, витративши 536 млн дол. на обслуговування боргу, а НБУ витратив 3,75 млрд дол. на інтервенції. Резерви НБУ покривають понад 5 місяців імпорту товарів та послуг.

Додамо, що згідно з прогнозами НБУ, реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital. За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

За прогнозами KSE Institute, реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.