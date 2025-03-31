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Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%

ВВП, госстат
Общий объем номинального ВВП в 2024 году составил 7658,7 млрд. грн.

Реальный ВВП Украины в 2024 году вырос на 2,9% по сравнению с 2023 годом.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Однако в течение года темпы экономического роста постепенно замедлялись:

  • I квартал: +6,8%;
  • II квартал : +4,0%;
  • III квартал : +2,2%;
  • IV квартал: –0,1%.

Для сравнения, в 2023 году экономика страны выросла на 5,5%, что свидетельствует о замедлении возобновляемых процессов.

Фото 2 — Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%

Общий объем номинального ВВП в 2024 году составил 7658,7 млрд. грн.

Что касается 2025 года, то в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.

При этом темпы роста реального ВВП Украины в феврале замедлились до 0,5%. Это связано с негативным влиянием российских обстрелов на ряд отраслей и ростом неопределенности для бизнеса, что препятствует полному восстановлению экономики.

Автор:
Татьяна Гойденко