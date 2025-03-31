- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%
Реальный ВВП Украины в 2024 году вырос на 2,9% по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Однако в течение года темпы экономического роста постепенно замедлялись:
- I квартал: +6,8%;
- II квартал : +4,0%;
- III квартал : +2,2%;
- IV квартал: –0,1%.
Для сравнения, в 2023 году экономика страны выросла на 5,5%, что свидетельствует о замедлении возобновляемых процессов.
Общий объем номинального ВВП в 2024 году составил 7658,7 млрд. грн.
Что касается 2025 года, то в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.
При этом темпы роста реального ВВП Украины в феврале замедлились до 0,5%. Это связано с негативным влиянием российских обстрелов на ряд отраслей и ростом неопределенности для бизнеса, что препятствует полному восстановлению экономики.