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Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%

ВВП, держстат
Загальний обсяг номінального ВВП у 2024 році склав 7658,7 млрд грн.

Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9% порівняно із 2023 роком.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

Проте протягом року темпи економічного зростання поступово сповільнювалися:

  • I квартал: +6,8%;
  • II квартал: +4,0%;
  • III квартал: +2,2%;
  • IV квартал: -0,1%.

Для порівняння, у 2023 році економіка країни зросла на 5,5%, що свідчить про уповільнення відновлювальних процесів.

Фото 2 — Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%

Загальний обсяг номінального ВВП у 2024 році склав 7,66 трлн грн.

Що стосується 2025 року, то у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

При цьому, темпи зростання реального ВВП України в лютому сповільнилися до 0,5%. Це було пов'язано з негативним впливом російських обстрілів на ряд галузей та зростанням невизначеності для бізнесу, що перешкоджає повному відновленню економіки. 

Автор:
Тетяна Гойденко