Плательщики ЕСВ перечислили в бюджет почти 203 млрд грн в 2025 году

В январе-апреле 2025 года плательщики перечислили в бюджет более 202,9 миллиарда гривен единого социального взноса. Это на 24,4% или почти на 40 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

О едином взносе

Единый социальный взнос является ключевым источником финансирования системы государственного социального страхования. Именно за его счет обеспечивается выплата пенсий, социальной помощи и реализация ряда государственных социальных программ. Распределение поступлений от взноса автоматически осуществляет Государственная казначейская служба Украины в соответствии с направлениями страхования.

Напомним, что с 1 января 2025 г. физические лица-предприниматели, независимо от того, работают они на упрощенной или общей системе налогообложения, а также самозанятые лица, обязаны платить ЕСВ за себя согласно положениям Закона Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

От уплаты единого социального взноса освобождаются следующие категории физических лиц-предпринимателей:

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях (согласно пункту 93 раздела VIII Закона №2464);

наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель;

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью, получающие пенсию или государственную социальную помощь;

мобилизованные лица – на период прохождения службы (при наличии соответствующих подтверждающих документов);

ФЛП на общей системе налогообложения, не получавших доход.

Напомним, за январь-апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд. гривен. Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в пенсионное и социальное страхование за январь-апрель 2025 составили 202,9 млрд грн, из них в апреле — 54,9 млрд грн.