Платники ЄСВ перерахували до бюджету майже 203 млрд грн в 2025 році

У січні–квітні 2025 року платники перерахували до бюджету понад 202,9 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Це на 24,4% або майже 40 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Про єдиний внесок

Єдиний соціальний внесок є ключовим джерелом фінансування системи державного соціального страхування. Саме за його рахунок забезпечується виплата пенсій, соціальної допомоги та реалізація низки державних соціальних програм. Розподіл надходжень від внеску автоматично здійснює Державна казначейська служба України відповідно до напрямів страхування.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці, незалежно від того, працюють вони на спрощеній чи загальній системі оподаткування, а також самозайняті особи, зобов’язані сплачувати ЄСВ за себе згідно з положеннями Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Від сплати єдиного соціального внеску звільняються такі категорії фізичних осіб-підприємців:

ФОП, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (згідно з пунктом 93 розділу VIII Закону №2464);

наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець;

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу;

мобілізовані особи – на період проходження служби (за наявності відповідних підтверджувальних документів);

ФОП на загальній системі оподаткування, які не отримували дохід.

Нагадаємо, за січень–квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 856,3 млрд гривень. Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до пенсійного та соціального страхування за січень–квітень 2025 року становили 202,9 млрд грн, з них у квітні – 54,9 млрд грн.