Єдиний внесок зріс на понад 22%: українці сплатили понад 314,6 млрд грн за півроку

За перші шість місяців 2025 року надходження єдиного внеску перевищила 314,6 млрд грн. Це на 22,8% (майже 58,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зібрано 256,1 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Єдиний внесок – основне джерело наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.

Він автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

В ДПС нагадали, що з 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Хто звільняється від сплати єдиного соціального внеску:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону №2464),

наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,

пенсіонери,

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,

мобілізовані (на весь період служби, за умови надання підтверджуючих документів),

на загальній системі без доходу.

Нагадаємо, за січень–квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 856,3 млрд гривень. Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до пенсійного та соціального страхування за січень–квітень 2025 року становили 202,9 млрд грн, з них у квітні – 54,9 млрд грн.