Як уникнути штрафів: "Дія" запускає новий сервіс сповіщення про сплату податків і боргів

В Україні готується до запуску оновлений сервіс, який змінить формат взаємодії фізичних осіб із податковою системою. Мінцифри спільно з Державною податковою службою запроваджують функціонал для відображення повної картини нарахувань та майна в застосунку та на порталі "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль у колонці для "РБК-Україна".

Можливості нового сервісу

Процес сплати податків стає цифровим сервісом для кожного власника РНОКПП. Користувачі зможуть у режимі реального часу бачити не лише суми заборгованості, а й характеристики своїх об’єктів оподаткування: земельних ділянок, квартир та будинків, нежитлової нерухомості та транспортних засобів.

Головні переваги системи включають:

цифрові податкові повідомлення-рішення (ППР) з деталізацією сум та площі майна;

автоматичне заповнення реквізитів IBAN та кодів класифікації залежно від реєстрації об’єкта;

оплату через Apple Pay або Google Pay;

доступність сервісу для громадян, які перебувають за кордоном.

Автоматизація та захист від штрафів

Система працює як фільтр і дозволяє виявити невідповідності в реєстрах (наприклад, щодо вже проданого майна) до появи реального боргу. "Дія" надсилатиме push-сповіщення про нові нарахування та наближення термінів оплати. Це допомагає уникати пені, арешту банківських рахунків або обмеження виїзду за кордон.

"Тепер, незалежно від фактичного місця перебування, громадянин може переконатися, що його фінансові справи в порядку. Це знімає соціальне напруження та дає відчуття контролю над власним майном навіть на відстані. Держава стає ближчою до громадянина, забезпечуючи сервіс там, де є інтернет", — зазначила Коваль.

Безпека даних

Застосунок не зберігає персональні дані на своїх серверах. Інформація відображається безпосередньо з реєстрів ДПС через захищені канали зв'язку. Доступ до профілю має лише власник після успішної верифікації.

Нагадаємо, ДПС з Мінцифри готує запуск низки нових податкових сервісів у застосунку "Дія". Серед них - подача декларацій, сплата податків онлайн, отримання податкового повідомлення-рішення та перевірка об’єкта оподаткування.