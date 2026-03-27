Зручність та прозорість контролю: ДПС і Мінцифри впроваджують податкові сервіси в "Дії" для бізнесу

Державна податкова служба спільно з Мінцифри готує запуск низки нових податкових сервісів у застосунку “Дія”. Серед них - подача декларацій, сплата податків онлайн, отримання податкового повідомлення-рішення та перевірка об’єкта оподаткування

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби.

Податки в "Дії"

В. о. голови ДПС Леся Карнаух наголосила, що запит на розвиток цифрових інструментів досить великий.

"Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, – податки в "Дії". І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об'єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси", – зазначила Леся Карнаух.

Під час зустрічі з бізнесом обговорювалися питання блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових категорій, дроблення бізнесу та модернізації спрощеної системи оподаткування. Крім того, підприємців цікавило питання ліцензування біоетанолу.

Особлива увага була приділена податковим перевіркам. В. о. голови ДПС Леся Карнаух повідомила, що з моменту запровадження мораторію кількість фактичних перевірок зменшилася на 25% у порівнянні з червнем та липнем 2025 року.

"Тотальний контроль - не наша мета. Перевірки проводяться лише там, де є реальні ризики. Ми активно впроваджуємо ризико-орієнтований підхід. Мораторій не означає відсутність контролю, він гарантує, що він буде точним і обґрунтованим", — наголосила Леся Карнаух.

Нагадаємо, у січні–лютому 2026 року до державного бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження традиційно забезпечила столиця.