Які податки мають платити ФОПи-"єдинники" у 2026 році

З 1 січня в Україні змінюються ліміти доходів ФОП-спрощенців і суми податків / Depositphotos

З 1 січня 2026 року в Україні змінюються ліміти доходів для фізичних осіб – підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, а також суми податків, які вони мають сплачувати.

Відповідні норми є наслідком підвищення мінімальної заробітної плати, закладеного в державний бюджет на 2026 рік, повідомляє Delo.ua.

Які ліміти і податки для ФОПів-"єдинників" 1 групи

З 1 січня протягом всього року ліміт доходів для "єдинників" 1 групи становить 1 444 049 грн (167 мінімальних зарплат).

Ставка єдиного податку — до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, максимальна ставка ЄП протягом року складає 332,8 грн/міс.

Військовий збір встановлено в розмірі 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,7 грн на місяць.

Мінімальний страховий внесок (ЄСВ) складає 1902,34 грн на місяць (8647 грн х 22%).

Загальне річне податкове навантаження на ФОП І групи складе 37 198,08 грн.

Які ліміти і податки для ФОПів-"єдинників" 2 групи

З 1 січня протягом всього року ліміт доходів для "єдинників" 2 групи становить 7 211 598 грн (834 мінімальних зарплат).

Ставка єдиного податку — до 20% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, максимальна ставка ЄП протягом року складає 1 729,40 грн/міс.

Військовий збір встановлено в розмірі 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,7 грн на місяць.

Мінімальний страховий внесок (ЄСВ) складає 1902,34 грн на місяць (8647 грн х 22%).

Загальне річне податкове навантаження на ФОП 2 групи складе 53 957,28 грн.

Які ліміти і податки для ФОПів-"єдинників" 3 групи

З 1 січня протягом всього року ліміт доходів для "єдинників" 3 групи становить 10 091 049 грн (1167 мінімальних зарплат).

Ставка єдиного податку — 5% від доходу, або 3% від доходу при сплаті ПДВ.

Військовий збір встановлено в розмірі 1% від доходу.

Мінімальний страховий внесок (ЄСВ) складає 1902,34 грн на місяць (8647 грн х 22%).

Загальне річне податкове навантаження на ФОП 3 групи не платника ПДВ складе 22 828,08 грн + 6% річного доходу.

Нагадаємо, понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Кожне п'яте провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі.

Понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Державна податкова служба за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, але наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли підприємців на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.

Автор:
Руслан Кисляк