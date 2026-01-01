Какие налоги должны платить ФОПы-единщики в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине изменяются лимиты доходов для физических лиц – предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, а также суммы налогов, которые они должны платить.

Соответствующие нормы являются следствием повышения минимальной заработной платы, заложенной в государственный бюджет на 2026 год, сообщает Delo.ua.

Какие лимиты и налоги для ФОПов-"единщиков" 1 группы

С 1 января в течение всего года лимит доходов для "единщиков" 1 группы составляет 1 444 049 грн (167 минимальных зарплат).

Ставка единого налога — до 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть максимальная ставка единого налога в течение года составляет 332,8 грн/мес.

Военный сбор установлен в размере 10% от минимальной зарплаты, то есть 864,7 грн в месяц.

Минимальный страховой взнос (ЕСВ) составляет 1902,34 грн в месяц (8647 грн х 22%).

Общая годовая налоговая нагрузка на ФОП І группы составит 37 198,08 грн.

Какие лимиты и налоги для ФОПов-"единщиков" 2 группы

С 1 января в течение всего года лимит доходов для "единщиков" 2 группы составляет 7 211 598 грн (834 минимальных зарплат).

Ставка единого налога — до 20% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть максимальная ставка единого налога в течение года составляет 1 729,40 грн/мес.

Военный сбор установлен в размере 10% от минимальной зарплаты, то есть 864,7 грн. в месяц.

Минимальный страховой взнос (ЕСВ) составляет 1902,34 грн в месяц (8647 грн х 22%).

Общая годовая налоговая нагрузка на ФОП 2 группы составит 53 957,28 грн.

Какие лимиты и налоги для ФОПов-"единщиков" 3 группы

С 1 января в течение всего года лимит доходов для "единщиков" 3 группы составляет 10 091 049 грн (1167 минимальных зарплат).

Ставка единого налога — 5% от дохода, или 3% от дохода при уплате НДС.

Военный сбор установлен в размере 1% дохода.

Минимальный страховой взнос (ЕСВ) составляет 1902,34 грн в месяц (8647 грн х 22%).

Общая годовая налоговая нагрузка на ФОП 3 группы не плательщика НДС составит 22 828,08 грн + 6% годового дохода.

Напомним, более 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом. Каждое пятое производство открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.

Более 6 тысяч проверок ФОП провела Государственная налоговая служба за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но почти в 4 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны. Суммы штрафных санкций и доначисленных обязательств растут, но на данный момент из них согласовали менее четверти. Чаще проверяли предпринимателей на Львовщине, Киевщине и Харьковщине. А больше всего насчитали ФОПам в Черкасской области.