Налоговая увеличила проверки ФЛП: согласовывают менее четверти штрафов и доплат

Более 6 тысяч проверок ФЛП провела Государственная налоговая служба за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но почти в 4 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны. Суммы штрафных санкций и доначисленных обязательств растут, но сейчас они согласовали менее четверти. Чаще проверяли предпринимателей на Львовщине, Киевщине и Харьковщине. А больше насчитали фопам на Черкасщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

6041 документальную проверку ФЛП провела ГНС в этом году, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, однако в 3,8 раза меньше, чем в 2021 году.

Какие суммы

По данным аналитиков, суммы, которые бизнес должен "доплатить", в этом году существенно выросли, но есть нюанс. В общей сложности 5,98 млрд грн доначислила ГНС предпринимателям за три квартала 2025 года. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и в 25 раз больше, чем в 2021 году.

"Хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить - сейчас согласовали лишь около 22%, это 1,32 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году за это время согласовали почти половину доначислений", - подчеркивают в "Опендатабот".

Похожая ситуация и со штрафами. Из начисленных 2,59 млрд грн согласовали только 15% или 396,8 млн грн.

"Стоит отметить, что согласованная сумма — это доначисления, которые предприниматель реально должен уплатить после всех возражений, обжалований и решений Налоговой или суда. Сначала налоговая "начисляет", но только после прохождения этих процедур сумма становится окончательной и обязательной", - объясняют аналитики.

В каких областях налоговики поработали наиболее эффективно

В "Опендатаботе" отмечают, что наиболее продуктивными в этом году были налоговики на Львовщине - 805 проверок. Далее следуют Киев (715), Харьковщина (559), Днепропетровщина (518) и Хмельнитчина (433).

Впрочем, по суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область — 1,87 млрд грн, из которых 72% приходится на штрафы. Впрочем, согласовали здесь всего 1,7% — всего 31,3 млн. грн.

На Днепропетровщине ситуация схожая: с 1,5 млрд грн доначисленных обязательств согласовали только 3% - 46,2 млн грн.

Рекордсменами стали налоговики в Ивано-Франковской области: там согласовали 94% начисленных сумм, это 19,85 млн грн с 21,16 млн грн начисленных.

Ранее Государственная налоговая служба заявляла, что будет проверять физических лиц-предпринимателей при наличии оснований, свидетельствующих о рискованной деятельности. Для ФЛП 3-4 групп достаточно двух оснований, для 1-2 групп – от трех.