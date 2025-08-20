Налоговая объяснила, как будут проверять ФЛП во время моратория

Государственная налоговая служба будет проверять физических лиц-предпринимателей при наличии оснований, свидетельствующих о рискованной деятельности. Для ФЛП 3-4 групп достаточно двух оснований, для 1-2 групп – от трех.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала и.о. главы ДПС Леся Карнаух в интервью Forbes Ukraine.

По ее словам, к моменту оглашения моратория налоговая провела 30 000 фактических проверок бизнеса.

Среди оснований для проверок Карнаух назвала заявление от граждан об уклонении от уплаты налогов, зарплате в конвертах, наличии информации о работе без кассового аппарата или других нарушениях.

Глава ГНС напомнила, что для предприятий, производящих подакцизные товары, не действует мораторий на проверки.

Также плановые проверки останутся для бизнеса, имеющего высокую степень рисковости. В качестве примера нарушений Карнаух привела:

невозврат валютной выручки,

информация от правоохранительных органов об уклонении или минимизации уплаты налогов.

Мораторий на проверки бизнеса

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском

Вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски.