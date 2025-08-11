Запланована подія 2

Читати українською

Масштабное уклонение от налогов: ГНС раскрыла схему с псевдочеками в сети пивных магазинов

гривны
Сеть пивных магазинов скрывала доходы / Depositphotos

ГНС разоблачила сеть пивных магазинов, которая уклонялась от уплаты налогов. Налоговики провели проверки, используя специальный анализ рисков, чтобы более эффективно контролировать продавцов подакцизных товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Налоговики установили, что магазины при продаже алкогольных напитков выдавали чеки РРО, не поступавшие в ГНС. Это может свидетельствовать об использовании программного обеспечения, позволяющего искажать общие объемы продаж.

Кроме того, обнаружилась еще одна нетипичная особенность: доля наличных расчетов в выручке сети была аномально низкой, что также стало одним из оснований для проверки.

По результатам организованных ГНС фактических проверок сети пивных магазинов только за первые четыре дня на хозяйственных объектах:

  • дополнительно официально трудоустроены – 312 работников;
  • увеличены наличные расчеты в 11,5 раза.

За выявленные нарушения законодательства сети угрожают большие штрафы и возможное аннулирование лицензий на продажу алкогольных напитков.

Напомним, ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые из-за схемы "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.

Автор:
Татьяна Бессараб