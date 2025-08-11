Запланована подія 2

Масштабне ухилення від податків: ДПС розкрила схему з псевдочеками в мережі пивних магазинів

Мережа пивних магазинів приховувала доходи / Depositphotos

Державна податкова служба викрила мережу пивних магазинів, що ухилялася від сплати податків. Податківці провели перевірки, використовуючи спеціальний аналіз ризиків, щоб ефективніше контролювати продавців підакцизних товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Податківці встановили, що магазини при продажу алкогольних напоїв видавали чеки РРО, які не надходили до ДПС. Це може свідчити про використання програмного забезпечення, яке дозволяло спотворювати загальні суми обсягів продажу.

Крім того, виявилася ще одна нетипова особливість: частка готівкових розрахунків у виторгу мережі була аномально низькою, що також стало однією з підстав для перевірки.

За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших чотири дні на господарських об’єктах:

  • додатково офіційно працевлаштовані – 312 працівників;
  • збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза.

За виявлені порушення законодавства мережі загрожують великі штрафи та можливе анулювання ліцензій на продаж алкогольних напоїв.

Нагадаємо, ДПС виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ. 

Автор:
Тетяна Бесараб