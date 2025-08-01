Налоговая скидка: украинцы задекларировали до возвращения из бюджета почти 470 млн гривен

В первом полугодии 2025 года свыше 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи. Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату, составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леси Карнаух.

На какие расходы представляют декларации украинцы?

Чаще украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:

оплата обучения;

страхование и пенсионные взносы;

уплата процентов по ипотеке.

Регионы-лидеры по количеству деклараций на налоговую скидку:

Львовская область – почти 10000;

Киев – 6000;

Киевская область – 5200;

Днепропетровская область – 4400;

Тернопольская область – 4300.

"Такой инструмент – это о доверии и партнерстве между государством и налогоплательщиками. Это пример того, что налоги работают на человека", – отметила Карнаух.

Напомним, граждане Украины могут воспользоваться налоговой скидкой, если они в течение года осуществляли расходы на благотворительность. При этом средства, переведенные непосредственно на счета волонтеров как физических лиц, не учитываются при расчете этой скидки.