В ГНС разъяснили, какие категории граждан могут воспользоваться налоговой скидкой

Граждане Украины могут воспользоваться налоговой скидкой, если они в течение года производили расходы на благотворительность. При этом средства, переведенные непосредственно на счета волонтеров как физических лиц, не учитываются при расчете этой скидки.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Согласно действующему законодательству, налогоплательщики, которые в течение 2024 года совершали благотворительные пожертвования, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Однако для получения такой скидки необходимо соблюдать определенные условия.

Условия получения налоговой скидки за благотворительность:

Получатель помощи : Средства или имущество должны быть переданы исключительно неприбыльным организациям, которые одновременно:

зарегистрированные в Украине;

внесенные в Реестр некоммерческих организаций на дату передачи средств или имущества.

Размер скидки: Сумма расходов на благотворительность, подлежащую включению в налоговую скидку, не может превышать 4% от общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за 2024 год.

Подтверждающие документы: Налогоплательщик должен иметь документальное подтверждение произведенных расходов, а именно:

квитанции, фискальные или товарные чеки, прибыльные кассовые ордера;

копии договоров (при наличии).

документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Для оформления налоговой скидки необходимо предоставить копии подтверждающих документов вместе с годовой налоговой декларацией об имущественном положении и доходах. Оригиналы документов подавать не нужно, но их следует хранить в течение установленного законодательством срока давности, отметили в ГНС.

По требованию контролирующего органа плательщики должны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для налоговой скидки.

Когда не предоставляется налоговая скидка

Если перевод сделан на личные счета волонтеров, такая сумма не учитывается в налоговой скидке. Взносы на специальные счета, например Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.

Налоговая служба рекомендует гражданам тщательно проверять наличие и статус неприбыльности организаций в соответствующих реестрах перед благотворительными взносами, если они планируют воспользоваться налоговой скидкой.

Представить документы для получения налоговой скидки по расходам, понесенным в 2024 году, можно будет с 1 января по 31 декабря 2025 года. Гражданам следует заблаговременно позаботиться о сборе необходимых подтверждающих документов.

Напомним, с начала 2025 года 295 тысяч граждан подали заявления для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ). Чаще украинцы обновляли адрес проживания.