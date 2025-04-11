Данило Гетманцев: В 2025 году мы точно не будем пересматривать налоги

До конца 2025 года в Украине не будет пересматриваться существующая налоговая база.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, выступая на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров", который проходит сегодня в Киеве.

В 2025 году налоги не будут пересматриваться

По словам народного депутата, государственный бюджет на 2025 год просчитан до конца года.

"Такого, как в 2024 году, когда бюджет был расчитан по слишком оптимистичному сценарию, уже нет в 2025-м", — говорит Гетманцев, добавляя, что в бюджет заложен пессимистический сценарий развития событий, предусматривающий, что полномасштабная война будет продолжаться как минимум до конца текущего года.

Так что, уверяет Гетманцев, он абсолютно уверен в запланированных поступлениях в государственный бюджет до конца года.

Среди причин такой уверенности он, в частности, называет тот факт, что для Украины подтверждено 38 млрд долларов поступлений до конца года от внешних партнеров — МВФ, Евросоюза (по программе Ukraine Facility), Великобритании, Японии, Канады.

"Третий год подряд мы идем на перевыполнение госбюджета в части налогов. В этом году мы рассчитываем на дополнительные 4 млрд долларов налоговых поступлений за счет детенизации экономики. В 2024 году это было 2,5 млрд долларов, в 2023 – 1,5 млрд долларов", – приводит статистику Данило Гетманцев.

В любом случае, уверяет Гетманцев, в 2025 году налоговая база не будет пересматриваться.

"По 2026 году — будем стараться также не пересматривать", — пообещал глава профильного парламентского комитета.

При этом, уверяет он, перед постановкой вопроса о возможном пересмотре налогов должен быть решен вопрос детенизации экономики.

Следующий шаг перед пересмотром налогов — использование возможностей финансирования бюджета за счет ОВГЗ.

Третий источник наполнения бюджета — это бюджетная экономия.

"По состоянию на февраль 2025 года пятая часть бюджетных программ даже не была утверждена. То есть мы деньги выделили, а распорядитель даже не дошел до Минфина, чтобы утвердить эту программу. Это свидетельствует о бесхозяйственности и бестолковости министерств, которые не способны освоить те средства, которые им уже выделены. И такие программы, я думаю, нужно отменять полностью, перераспределять эти средства. А также перераспределять средства от неэффективных госпрограмм типа "Национальный кэшбек", — говорит глава налогового комитета Верховной Рады.

Лишь после этого, уверяет Гетманцев, можно говорить о пересмотре налоговой базы.

Напомним, по данным Государственной налоговой службы, в первом квартале 2025 года поступления единого социального взноса в Украине составили 148 миллиардов гривен. Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда государственные социальные фонды получили 118,7 миллиарда гривен.

За этот же период поступления в местные бюджеты составили 115,6 млрд грн., что на 18,2% (17,8 млрд грн) превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за январь-март 2024 налогоплательщики направили в местные бюджеты почти 97,8 млрд грн.