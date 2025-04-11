Данило Гетманцев: У 2025 році ми точно не будемо переглядати податки

До кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів", який проходить сьогодні в Києві.

В 2025 році податки не переглядатимуть

За словами народного депутата, державний бюджет на 2025 рік прорахований до кінця року.

"Такого, як в 2024 році, коли бюджет був порахований по надто оптимістичному сценарію, вже немає в 2025-му", — каже Гетманцев, додаючи, що в бюджет закладено песимістичний сценарій розвитку подій, який передбачає, що повномасштабна війна триватиме як мінімум до кінця поточного року.

Тож, запевняє Гетманцев, він абсолютно упевнений у запланованих надходженнях в державний бюджет до кінця року.

Серед причин такої впевненості він, зокрема, називає той факт, що для України наразі підтверджено 38 млрд доларів надходжень до кінця року від зовнішніх партнерів — МВФ, Євросоюзу (за програмою Ukraine Facility), Великобританії, Японії, Канади.

"Третій рік поспіль ми йдемо на перевиконання держбюджету в частині податків. В цьому році ми розраховуємо на додаткові 4 млрд доларів податкових надходжень за рахунок детінізації економіки. В 2024 році це було 2,5 млрд доларів, в 2023 — 1,5 млрд доларів", — наводить статистику Данило Гетманцев.

В будь-якому випадку, запевняє Гетманцев, в 2025 році податкова база не переглядатиметься.

"Щодо 2026 року — намагатимемося також не переглядати", — пообіцяв очільник профільного парламентського комітету.

При цьому, запевняє він, перед поставленням питання про можливий перегляд податків має бути вирішено питання детінізації економіки.

Наступний крок перед переглядом податків — використання можливостей фінансування бюджету за рахунок ОВДП.

Третє джерело наповнення бюджету — це бюджетна економія.

"Станом на лютий 2025 року п’ята частина бюджетних програм навіть не була затверджена. Тобто ми гроші виділили, а розпорядник навіть не дійшов до Мінфіну, щоб затвердити цю програму. Це свідчить про безгосподарність і недолугість міністерств, які не здатні освоїти ті кошти, які їм уже виділені. І такі програми, я думаю, треба скасовувати повністю, перерозподіляти ці кошти. А також перерозподіляти кошти від держпрограм, які є неефективними, на кшталт «Національний кешбек", — говорить очільник податкового комітету Верховної Ради.

Лише після цього, запевняє Гетманцев, можна говорити про перегляд податкової бази.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, у першому кварталі 2025 року надходження єдиного соціального внеску в Україні склали 148 мільярдів гривень. Це на 24,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли державні соціальні фонди отримали 118,7 мільярда гривень.

За цей же період надходження до місцевих бюджетів склали 115,6 млрд грн, що на 18,2% (17,8 млрд грн) перевищує показник за аналогічний період минулого року. Для порівняння, за січень–березень 2024 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів майже 97,8 млрд грн.