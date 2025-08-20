Податкова пояснила, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію

Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб- підприємців за наявності підстав, що свідчать про ризиковану діяльність. Для ФОПів 3-4 груп достатньо двох підстав, для 1-2 груп – від трьох.

Як пише Delo.ua, про це розповіла в.о. голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За її словами, до моменту оголошення мораторію податкова провела 30 000 фактичних перевірок бізнесу.

Серед підстав для перевірок Карнаух назвала заяву від громадян про ухилення від сплати податків, зарплату в конвертах, наявність інформації про роботу без касового апарату, або інші порушення.

Очільниця ДПС нагадала, що для підприємств, які виробляють підакцизні товари, не діє мораторій на перевірки.

Також планові перевірки залишаться для бізнесу, який має високий ступінь ризиковості. Як приклад порушень Карнаух привела:

неповернення валютної виручки,

інформація від правоохоронних органів про ухилення чи мінімізацію сплати податків.

Мораторій на перевірки бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком

Натомість запроваджується цифровий контроль і готується реформа правоохоронної системи у сфері підприємництва. Відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики.