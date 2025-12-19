Новые налоги для упрощенцев: когда введут НДС для ФОП, что делать бизнесу и при чем здесь МВФ

18 декабря Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект закона, который должен ввести НДС для плательщиков единого налога. Информация о том, что украинский Минфин в рамках договоренностей с Международным валютным фондом о старте новой программы кредитования на $8,2 млрд взял на себя обязательство ввести уплату НДС ФОПами с годовым оборотом более 1 млн грн, активно муссировалась в бизнес- и экспертной среде уже месяц — с того момента, как первые подробности опубликовало издание Bloomberg.

Что предполагает обнародованный законопроект и что на этот счет думает украинский бизнес, эксперты и юристы, — исследовало Delo.ua.

Как хотят вводить НДС для ФОП

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о регистрации плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость". Целью принятия документа Минфин определяет обеспечение равенства налогоплательщиков вне зависимости от выбранной системы налогообложения, а также реформирование упрощенной системы налогообложения согласно Национальной стратегии доходов до 2030 года.

В Министерстве финансов отмечают, что отсутствие государственного регулирования цен в Украине приводит к неравенству условий ведения бизнеса между плательщиками НДС и неплательщиками этого налога.

При импорте товаров НДС уплачивается при их ввозе. Большинство производимых товаров производителями в Украине также облагаются НДС, поскольку производители таких товаров имеют объем доходов свыше 1 млн грн в год.

В то же время плательщики НДС находятся в невыгодных конкурентных условиях по сравнению с неплательщиками НДС, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, поскольку цена импортируемых или производимых в Украине товаров формируется рынком. При этом, как правило, такие товары реализуются плательщиками и неплательщиками НДС по одной цене. Однако в одном случае НДС уплачивается плательщиками НДС в бюджет, а в другом случае остается в кармане неплательщиков НДС, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Отсутствие обязанности платить НДС в бюджет стимулирует неплательщиков НДС использовать товары без НДС, которые преимущественно являются контрабандными или контрафактными.

Неплательщикам НДС не выгодно работать с НДС, поскольку при покупке товаров с НДС они не имеют права на налоговый кредит, а сумму НДС включают в себестоимость товаров. Напротив им выгодно покупать товар у фиктивных фирм или нелегально ввозимый.

Плательщикам НДС выгодно работать легально, поскольку при осуществлении ввоза товара они имеют право на налоговый кредит, который при дальнейшей реализации такого товара уменьшает налоговые обязательства к уплате в бюджет этих плательщиков.

Следовательно, введение НДС для плательщиков единого налога имеет целью создать экономически не выгодные условия для реализации нелегально ввезенных или производимых товаров.

Поэтому разработка законопроекта обусловлена необходимостью:

· создания равных конкурентных условий для ведения бизнеса;

· увеличения поступлений в государственный бюджет;

· создания условий снижения эффективности и привлекательности схем реализации контрабандных и контрафактных товаров.

Итак, Минфин предлагает: с 1 января 2027 года обязать регистрироваться в качестве плательщиков НДС всех плательщиков единого налога юридических и физических лиц – предпринимателей, кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (э-резидентов), в случае достижения общей суммы годового оборота более 1 млн грн (без учета налога на добавленную стоимость).

"Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 млн грн, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%", — отмечается на сайте министерства.

В Минфине ожидают, что реализация законопроекта (в случае его одобрения) позволит дополнительно привлечь в 2027 году в сводный бюджет около 40,1 млрд гривен.

Что об идее внедрения НДС для ФОП думают бизнесмены, юристы и эксперты

С первого дня появления в СМИ информации о намерении правительства ввести НДС для ФОП ситуацию активно комментировали в Ассоциации частных работодателей, в частности ее президент Александр Чумак. В своих публичных сообщениях в соцсети Фейсбук он среди прочего обнародовал прогноз возможных экономических последствий ожидаемого нововведения. Редакция Delo.ua позволит себе напомнить отдельные положения этого прогноза.

По мнению главы Ассоциации частных работодателей, потенциальные риски для экономики, ФОП и местных бюджетов выглядят следующим образом.

Для экономики в целом и экономики местных громад

1. Административные расходы и барьеры входа

НДС — один из наиболее административно сложных налогов (налоговые накладные, регистрация, блокировка, дополнительная отчетность, контроль налогового кредита).

Для микро- и малых бизнесов с небольшой маржей расходы на учет и комплаенс могут превышать фискальный эффект, что противоречит принципу эффективности, декларируемому в Национальной стратегии доходов.

Дополнительные расходы на полный товарный учет полностью нивелирует суть упрощенной системы налогообложения и учета.

2. Риск "тенизации" вместо детенизации

Часть предпринимателей с низкой маржой (мелкая торговля, бытовые услуги, мелкий сервис) после принудительного входа в НДС либо будет поднимать цены, теряя конкурентоспособность, либо попытаются избегать документирования операций, что будет стимулировать использование наличных денег и возврат к теневой практике.

"OECD (Ukraine 2025) прямо пишет, что высокие административные расходы и "обременительная налоговая отчетность" для бизнеса в Украине увеличивают неформальность и "отпугивают" от регистрации плательщиками НДС", — отмечает Александр Чумак.

3. Торможение восстановления в прифронтовых регионах

В регионах с высоким уровнем разрушений и рисков (прифронтовые территории) микро- и малый бизнес — ключевой драйвер экономической активности и занятости в громадах. Поэтому дополнительная налоговая нагрузка и более сложная отчетность могут отложить запуск новых инициатив; подтолкнуть к сокращению микробизнеса (закрытие, релокация в более безопасные регионы и т.д.).

Для ФОПов на упрощенной системе

1. Влияние на разные бизнес-модели

B2C: розница, услуги населению, HoReCa, мелкий сервис

Конечный потребитель не имеет права на налоговый кредит, поэтому НДС для него — чистое удорожание товара/услуги.

ФОП оказывается перед выбором: поднять цену (риск потери клиентов в пользу "тени" или крупных сетей), или оставить цену, но фактически платить НДС с собственной маржи (снижение рентабельности, сокращение инвестиций, зарплат, персонала).

B2B (снабжение бизнеса, аутсорсинг, ИТ, логистика)

Для клиентов-плательщиков НДС появление НДС в счете поставщика может быть нейтральным, поскольку они получат налоговый кредит. Для таких ФОП формальный ввод НДС может даже потенциально повысить прозрачность и "легальность" взаиморасчетов с плательщиками НДС.

Однако администрирование НДС (накладные, блокировки, дополнительные проверки) добавляет риски и расходы у поставщика, особенно для единоличных предпринимателей без бухгалтера. Это означает увеличение цен.

2. Рост операционных рисков

Блокировка налоговых накладных, штрафные санкции, ошибки в отчетности — существенные риски для микробизнеса с ограниченным доступом к профессиональному бухгалтерскому сопровождению. Любой конфликт с Налоговой для ФОП с 1–2 работниками может означать фактическую приостановку деятельности вплоть до закрытия.

Для местных бюджетов

Единый налог является одним из ключевых источников собственных доходов местных бюджетов, особенно в общинах с большой долей самозанятых и мелкого бизнеса. Его поступления имеют тенденцию к росту даже в условиях войны.

Если часть ФОП закроется или перейдет в тень, или будет вынуждена изменить систему налогообложения, то поступления единого налога в местные бюджеты могут сократиться, тогда как возможный прирост НДС пойдет в государственный бюджет, не компенсируя потерь на местном уровне.

В прифронтовых громадах, где собственные доходы существенно просели, это создает дополнительные фискальные риски для финансирования базовых публичных услуг (снижение состоятельности громад). Эти потери нужно будет компенсировать.

Три сценария последствий

"Плохой" сценарий (быстрая, полная отмена льгот)

Внедрение:

· одномоментная отмена льгот для всех ФОП 1–3 групп без повышения порога 1 млн грн и без переходного периода;

· отсутствие отраслевой дифференциации и спецрежимов для прифронтовых/деоккупированных территорий.

Возможные последствия:

· значительная часть В2С- ФОП закрывает деятельность или переходит в "серую" зону; уменьшает занятость и инвестиции;

· падение поступлений от единого налога в местные бюджеты;

· ограниченный или временный прирост НДС вследствие "вымывания" части оборота в "тень" и сокращение экономической активности.

"Нейтральный" сценарий (частичная адаптация)

Внедрение:

введение обязательной регистрации НДС для части ФОП согласно рискоориентированному подходу, но с переходным периодом; умеренным повышением порога (например, до уровня, существенно превышающего 1 млн грн); отдельными исключениями для микробизнеса и прифронтовых территорий.

Возможные последствия:

· часть ФОП, но не все, адаптируется к НДС, не меняя бизнес-модель;

· часть мелких В2С-ФОПов остается вне НДС за счет повышенного порога;

· влияние на детенизацию и местные бюджеты умеренное, но все еще неоднозначное.

"Положительный" сценарий (таргетированная реформа – рискоориентированная)

Внедрение:

· отмена льгот по регистрации НДС только для ФОП с оборотами, фактически соответствующими средним/крупным предприятиям; с акцентом на секторах, где ФОП используются для оптимизации зарплат и дробления крупного бизнеса;

· сохранение льгот и/или специальных режимов для бизнеса в прифронтовых и деоккупированных общинах;

· введение упрощенного "микро-НДС" (упрощенные декларации, минимальные требования к электронному документообороту, отсутствие блокировки НДС).

Возможные последствия:

· ограниченное негативное влияние на микро- и малых предпринимателей;

· более существенный эффект детенизации в секторах с высоким уровнем злоупотреблений;

· сохранение (либо даже прирост) базы единого налога для местных бюджетов.

Итак, отмечает президент Ассоциации частных работодателей, доводы против тотальной НДС-изации выглядят следующим образом:

1. Необходимость взвешенного подхода к расширению базы НДС

Сокращение необоснованных налоговых льгот соответствует Национальной стратегии доходов и целям МВФ для сбалансирования государственного бюджета Украины в условиях полномасштабной войны.

В то же время упрощенная система и льготы по НДС для ФОП выполняют важную функцию: снижают барьеры входа в предпринимательство; поддерживают занятость и самозанятость; обеспечивают стабильные поступления в местные бюджеты.

2. Приоритет — борьба со злоупотреблениями, а не с микробизнесом

Основной проблемой является использование ФОП для скрытой занятости и дробления крупного бизнеса, а не деятельность микропредпринимателей в розничной торговле или предоставлении услуг. Регуляторный акцент должен быть на четких критериях разграничения предпринимательства и наемного труда, а также на усиленном контроле крупных компаний и цепей снабжения, а не мелких ФОП.

3. Защита состоятельности бюджетов местных общин

Единый налог — один из ключевых ресурсов местных громад. Сокращение базы плательщиков ежиного налога без компенсаторных механизмов ослабит финансовую состоятельность громад, особенно прифронтовых.

Любые изменения в режиме налогообложения ФОП должны оцениваться через фискальный импакт для местного уровня и сопровождаться компенсационными инструментами (дотации, субвенции, снижение административной нагрузки и т.п.).

4. Пропорциональность и региональная дифференциация во время войны

Условия ведения бизнеса в прифронтовых и деоккупированных территориях радикально отличаются от относительно безопасных регионов. Следовательно, целесообразно предусмотреть специальный экономический режим для ФОП, работающих в таких громадах; гибкие переходные периоды для любых реформ упрощенки, согласованные с донорскими программами восстановления с участием представителей бизнес-объединений и желательно уже после завершения военного положения.

5. Административная простота как условие детенизации

Международный опыт показывает, что упрощенные режимы для малого бизнеса обычно оправданы, если снижают стоимость входа в белую зону и обеспечивают простые и понятные правила.

Без оцифрованных, простых и стабильных процедур НДС, любое расширение обязательности НДС на малый бизнес будет иметь обратный эффект, увеличивая тенизацию.

Какой подход в сотрудничестве с МВФ нужно продвигать

1. Пересмотр порога для обязательной регистрации НДС для ФОП-упрощенцев:

· сохранение действующего порога 1 млн грн для плательщиков на общей системе;

· установление былее высокого, специального порога для ФОП-упрощенцев, учитывая их роль в занятости и восстановлении.

2. Секторальное таргетирование, а не сплошной охват:

· введение обязательного НДС прежде всего в секторах с высоким риском злоупотреблений (массовое использование ФЛП для минимизации налогообложения);

· сохранение льгот для мелкой розничной торговли, услуг до определенного уровня оборота.

3. Специальный режим для прифронтовых и деоккупированных территорий:

· сохранение действующих специальных режимов (упрощенной системы без изменений) на этих территориях до конца военного положения;

· сочетание налоговых стимулов с широкими программами грантов/льготного финансирования от доноров и государства.

4. Обязательный расчет регуляторного воздействия перед принятием решений:

· моделирование влияния отмены не только льгот по НДС, но и любых других инициатив на количество активных ФОП по видам деятельности; доходы местных бюджетов от единого налога; объемы теневой экономики и занятости;

· публикация результатов анализа и их обсуждение с бизнес-сообществами, включая прифронтовые регионы.

В Европейской Бизнес Ассоциации на запрос Delo.ua отметили, что осознают важность существования упрощенной системы налогообложения, в то же время концептуально поддерживают идею внедрения предохранителей, чтобы сделать невозможным неправомерное использование упрощенной системы крупными компаниями, сетевым бизнесом — путем дробления бизнеса.

В ассоциации отмечают, что упрощенная система налогообложения должна оставаться простой для малого бизнеса, в частности, благодаря упрощенному учету. В то же время, отсутствие обязанности вести учет товаров у плательщиков ССО создает риски использования этой системы для масштабных схем уклонения от налогообложения и реализации контрабанды. Поэтому необходимо внедрять адресные мероприятия, которые делают невозможным злоупотребление крупными бизнесами, не усложняя работу малого предпринимательства. Изменение порядка уплаты НДС для ФОП с высоким уровнем годового дохода может рассматриваться только как один из возможных инструментов, но не обязательно наиболее эффективный. Нужен комплексный подход, балансирующий борьбу со злоупотреблениями и сохранение преимуществ упрощенной системы.

В ассоциации убеждены, что подобные изменения нуждаются в подготовительной работе. Министерство финансов Украины должно рассчитать прогнозные показатели увеличения количества плательщиков НДС и оценить техническую способность ГНС обработать дополнительные объемы налоговых накладных. К тому же, потребуются изменения многих нормативно-правовых актов, методологии учета, так что время на адаптацию нужно не только для бизнеса, но и для контролирующих органов. Следовательно, важно предусмотреть достаточное переходное время и обеспечить исчерпывающую коммуникацию со стороны привлеченных государственных органов.

"Большие компании, входящие в состав Ассоциации, заинтересованы иметь деловые отношения с добросовестными (нерисковыми) ФОП или юридическими лицами упрощенцами, ведь репутация контрагентов влияет на прохождение налоговых проверок. К тому же, прозрачная цепь поставок товаров с достоверными первичными документами на каждом этапе передачи товаров или услуг является залогом борьбы с теневой экономикой", — содержится в ответе ЕБА по запросу редакции.

В то же время эксперты ассоциации предполагают, что размер лимита в 1 млн грн дискуссионный. Ведь важно не усложнить условия работы для реального малого и микробизнеса, к тому же важно создать достаточно бесплатных образовательных возможностей для предпринимателей для обучения ведению учета по НДС, представления отчетности и т.д.

По мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, которую он озвучил в комментарии для Delo.ua, введение НДС для ФОП с доходом более 1 млн грн является крайне негативной инициативой, которую Министерство финансов давно заложило в Нацстратегию доходов и пытается реализовать.

Это приведет к увеличению объемов сокрытия оборотов малого бизнеса и усилению "дробления".

"Система СЕА НДС в Украине наиболее обременительна среди всех стран Евразии, на администрирование налогов одно предприятие в год тратит в среднем 595 человеко-часов (данные Всемирного банка)", — приводит статистику собеседник издания.

"По расчетам аналитических центров Экономической экспертной платформы, в 2024 году в Украине было зарегистрировано более 644 тыс. ФОП – плательщиков единого налога, с доходом более 1 млн грн. Если представить, что все они станут плательщиками НДС, это создаст дополнительную нагрузку на систему администрирования НДС, понадобятся сотни тысяч бухгалтеров, которых нет, и приведет к росту текущих расходов микробизнеса", - говорит Олег Гетман.

По оценкам аналитических центров, принятие такого решения приведет к потере общественного благосостояния в размере 150-180 млрд грн или около 1,5-2% ВВП. При этом совокупные потери бюджета от злоупотреблений с упрощенной системой налогообложения оцениваются экспертами на уровне 10-13 млрд грн в год.

Министерство финансов призвало к обсуждению этой инициативы ведущие бизнес ассоциации и экономические аналитические центры, поэтому есть ожидания, что по итогам обсуждений удастся прийти к общей оптимальной модели, надеется эксперт. Например, это может быть установление порога перехода на НДС после 85 тысяч евро годового оборота, как это происходит в наиболее развитых странах Европы — Италии, Франции, Англии и т.д.

Также необходимыми сопутствующими мерами для противодействия схемам "дробления" являются законодательное закрепление четкого списка критериев дробления, институциональная реформа ГНС и Службы финмониторинга, меры по стимулированию потребителей получать фискальный чек. Все это может быть реализовано не раньше начала 2027 года, учитывая необходимую аналитическую и законодательную работу, говорит Олег Гетман.

Комментируя для издания Delo.ua инициативу Минфина по введению НДС для ФОПов, ресторанная эксперт, директор компании "Nasonova consulting" и аналитического центра "Рестораны Украины", соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова отмечает, что сейчас инициатива очень неуместна.

"Инициатива ввнедрения НДС для ФОП очень плохая. И дело не только в том, что придется платить больше налогов, а в сложности администрирования НДС. Если сейчас многие ФОПы занимаются своими отчетами самостоятельно, или один бухгалтер ведет до 10 ФОП, то с введением НДС это будет невозможно", — предостерегает собеседница издания.

По ее словам, 1 млн грн в год сейчас очень незначительная цифра для бизнеса. Средняя выручка малых ФОПов в ресторанном секторе (маленькие кофейни, пекарни, шаурма) – 500-700 тыс. грн в месяц, в плохие месяцы может быть 300 тыс. грн. То есть даже очень маленькая точка превышает барьер в 1 млн грн в год. А это значит, что на упрощенной системе налогообложения работать нельзя будет почти некому. Или придется работать в "черную".

Для государства это означает закрытие многих бизнесов или переход в тень (когда бизнесы просто перестанут принимать оплату картами, принимая только наличку). А еще — укрупнение, монополизация бизнеса, когда действительно маленькие, семейные заведения работать не смогут, а только в составе крупных сетей.

"Оптимально — сделать НДС 7% для такого бизнеса как ресторанный, в котором маржинальность невелика, и который дает работу большому количеству людей. Но все это будет уместно после войны, и даже еще позже. Потому что поднимать сейчас вопрос о повышении налогов и усложнении налоговой отчетности, когда всем тяжело, особенно ресторанному бизнесу, очень плохо", — резюмирует Ольга Насонова.

По мнению руководителя практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Ивана Маринюка, инициатива Министерства финансов может быть преждевременным и рисковым решением для страны с ослабленной экономикой. Последняя может привести к росту налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, сокращению маржинальности и стимулировать тенизацию бизнеса вместо реального увеличения бюджетных поступлений. Для борьбы с дроблением бизнеса и злоупотреблением упрощенной системой налогообложения следует пересмотреть условия пребывания и использования упрощенной системы налогообложения.