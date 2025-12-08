Как введение НДС для ФОПов может сказаться на украинском IT-секторе

В конце ноября этого года Украина и МВФ согласовали новую 4-летнюю кредитную программу более чем на $8 млрд. Однако одно из ее условий повлекло за собой значительный общественный резонанс — введение НДС для ФОПов с годовым доходом более 1 млн грн. В IT-отрасли уже звучат предупреждения: дополнительное налоговое давление может стимулировать новую волну релокации специалистов и возвращение части бизнеса в тень.

В комментариях Delo.ua главы украинских IT-компаний поделились своим видением этой инициативы и оценили ее возможное влияние на отрасль и экономику.

Введут ли НДС для ФОПов уже в следующем году

СЕО IT-компании Linkos Group Олеся Белоусова рассказала Delo.ua, что в последние недели бизнес-сообщество активно обсуждает вопрос: введут ли НДС для ФОПов с доходом более 1 млн грн уже в 2026 году.

Как руководитель компании, работающей на стыке налоговых сервисов, электронного документооборота и учетных систем, Белоусова отмечает, что в следующем году НДС не будет введен по нескольким причинам. В частности, технически — это нереально реализовать за один год

По ее словам, чтобы запустить НДС для сотен тысяч ФОПов, государство должно произвести колоссальный объем работы:

пересмотреть модель единого налога и объединить группы ФОПов;

переписать законодательство и согласовать его со всей системой администрирования налогов;

утвердить новые формы накладных, отчетов и реестров;

обновить программное обеспечение налоговой, включая API, справочники, формы и шаблоны;

подготовить учетный софт и бухгалтеров;

обеспечить серверную инфраструктуру для миллионов дополнительных НДС-накладных ежемесячно.

"Во-вторых, бизнес и рынок сервисов не готовы к такому темпу Linkos Group ежедневно работает с ЭДО, РРО, НДС-накладными, интеграциями. Мы очень хорошо понимаем нагрузку, которую создает любая масштабная налоговая реформа", — отмечает СЕО Linkos Group.

Она добавляет, что налог на добавленную стоимость (НДС) для микробизнеса требует:

времени на обучение,

адаптации программ,

перестройки процессов в государстве и в бизнесе (ФОПы должны понять правила игры)

государственные проекты такого масштаба готовятся минимум 2-3 года.

В-третьих, по словам Белоусовой, массовый НДС в 2026 году приведет к коллапсу систем. Она утверждает, что если завтра сотни тысяч ФОПов начнут регистрировать НДС-накладные, налоговая инфраструктура этого не выдержит.

"Системы ЭДО, РРО, ПО ГНС — все это требует масштабной модернизации в комплексе. Мы это видим и как разработчики, и как интеграторы. Поэтому решение о массовом НДС в 2026 году — это было бы самоубийство для налоговой инфраструктуры", — подчеркивает Олеся Белоусова.

Также она добавляет, что введение НДС для ФОПов уже заложено в Национальной стратегии доходов до 2030 года, но нет условия относительно немедленного введения. Также Белоусова напоминает, что в рамках стратегии состоится:

объединение групп ФОП;

переход на налог в % от дохода;

возможен постепенный переход к НДС.

"НДС для ФОПов будет. Но в 2026 году — нет. Реалистичный сценарий — постепенный переход с 2028 года, после объединения групп ФОПов и модернизации налоговой инфраструктуры", — отмечает она.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко в комментарии СМИ заявил, что изменений в системе налогообложения в Украине не избежать. Однако введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей (ФОПов) с годовым оборотом, превышающим 1 млн грн, ожидается в 2027 году.

В чем суть налоговых изменений и коснутся ли они всей IT -отрасли

Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале пояснил, что ключевое требование МВФ — прекратить использование упрощенной системы крупным бизнесом в качестве схем для минимизации налогов. Одно из положений предусматривает: ФОПы на упрощенке с годовым доходом более 1 млн грн должны становиться плательщиками НДС.

Поскольку ФОП первой группы по законодательству не могут иметь такие обороты, новые правила фактически коснутся, по разным оценкам, нескольких сотен тысяч предпринимателей второй и третьей групп.

Кроме НДС-новшества, Фонд настаивает на введении четких критериев трудовых отношений. Если взаимодействие между компанией и ФОПов формально выглядит как работа наемного работника, государство обяжет бизнес оформлять такие отношения официально. Это должно уменьшить маскировку штатных сотрудников под подрядчиков и повысить прозрачность рынка труда.

CEO GigaCloud Назарий Курочко в комментарии Delo.ua отмечает, что его компания, как резиденты Дія.City, уже несколько лет работает в налоговой модели, где сотрудничество с ФОПами фактически теряет смысл. По его мнению, сама модель трудоустройства в IT-сфере как ФОП, хоть долгое время и была популярна, однако сейчас становится неэффективной.

"Сегодня государство создало для резидентов Дія.City условия, при которых выгоднее нанимать людей в штат или работать с ними по гиг-контрактам. При таких правилах формат "сотрудник-ФОП" просто не является экономически целесообразным", — подчеркивает Курочко.

Также он объясняет, что дополнительно законодательство ограничивает работу с ФОПами как с поставщиками: не более 20% расходов компании могут приходиться на оплату услуг ФОПов.

"Поэтому мы давно сократили такое сотрудничество. В ситуации выбора между ФОП-плательщиком единого налога (без НДС) и налогоплательщиком на общей системе мы выбираем второго, даже если его услуги немного дороже", — говорит Назарий Курочко.

Какие существуют риски от введения НДС для ФОПов

Впрочем, Курочко рассказывает, что есть сферы, которые могут серьезно пострадать. В первую очередь, продолжает предприниматель, это независимые IT-специалисты, работающие на аутсорсе с несколькими компаниями. Для них доход более одного млн гривен в год слишком низкий, из-за чего требование регистрировать НДС может заставить их искать непрозрачные схемы.

"Это риск для конкурентоспособности украинского IT. Также изменения коснутся честного малого бизнеса в смежных отраслях, тех, у кого мы как компания закупаем товары или услуги", — утверждает он.

Курочко отмечает, что рост административной нагрузки неизбежно подтолкнет часть ФОПов повышать цены, что скажется и на индустрии в целом. Он также уверяет, что ввести подобную инициативу в следующем году просто не успеют, ведь необходимые нормативные изменения, адаптация программного обеспечения ГНС и переходные периоды.

Олеся Белоусова среди главных рисков для микробизнеса от налоговой реформы, вводящей НДС для ФОПов с годовым оборотом в 1 млн грн, называет возможный резкий рост тенизации, падение поддержки власти, напряжение в условиях военной экономики. Она заключает, что на введение такой инициативы требуется немало времени для проработки финального документа, чтобы значительно снизить риски для бизнеса.

