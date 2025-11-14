Как фрилансеру платить налоги за работу на иностранных заказчиков

Пандемия коронавируса, а потом и полномасштабная война стали массивными катализаторами роста спроса на отдаленную работу. При этом резко увеличилось количество людей, которые выбирают фриланс — работают на себя и берут заказы из-за границы. Онлайн-сервис Freelancehunt свидетельствует, что по итогам 2024 года в Украине насчитывали уже почти миллион фрилансеров.



Однако в отличие от IT-сферы, где большинство специалистов работают как ФОПы, значительная часть фрилансеров до сих пор не понимает, как правильно и законно платить налоги с доходов от иностранных клиентов.



О самых простых и законных способах получать оплату от иностранных заказчиков, а также о том, как правильно оформлять деловые отношения, Delo.ua рассказали юристы компании NASLEDIUM.

Как зарегистрировать деловые отношения

Самый простой и безопасный способ получать оплату из-за границы — зарегистрироваться как ФЛП на упрощенной системе, говорят в NASLEDIUM. В этом случае фрилансер выставляет иностранному клиенту счет или акт выполненных работ, а оплата поступает на предпринимательский счет ФОП, желательно в валюте.

Юристы подчеркивают, что важно хранить документы — договор, инвойсы, акты. Это поможет подтвердить доход при запросе налоговой. Также необходимо соблюдать требования валютного законодательства при получении средств.

Можно ли работать без ФОП

Работать без регистрации физического лица-предпринимателя не запрещено, но имеет больше рисков. В таком случае фрилансер считается физическим лицом, которое обязано декларировать доход в годовой декларации и уплачивать НДФЛ 18% , военный сбор 1,5% , а иногда и ЕСВ.

"Это допустимый вариант для небольших доходов, но налоговая нагрузка значительно выше, а юридических рисков - больше", — объясняют в NASLEDIUM.

Какую группу ФОП выбрать фрилансеру

Для работы с иностранными клиентами оптимальным вариантом является ФЛП III группы . Он позволяет сотрудничать с иностранными компаниями и имеет простые правила налогообложения. Фрилансеру нужно только контролировать лимиты дохода, правильно выбрать КВЭД и соблюдать условия упрощенной системы.

Какие налоги платит ФОП-фрилансер

Юристы напоминают, что для ФОП на упрощенной системе действует базовый набор платежей:

Единый налог — 5% от дохода (для III группы без НДС);

ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты ежемесячно, даже при отсутствии дохода;

Военный сбор – применяется только в определенных случаях, в зависимости от системы налогообложения.

Можно ли получать оплату прямо на карту

В таком случае фрилансер обязан задекларировать доход как физлицо и уплатить НДФЛ 18% + 1,5% военного сбора. Это сложнее документально и существенно дороже, чем работа через ФЛП.

Если платят криптовалютой

Самый безопасный способ — банковский счет ФЛП. Оплата криптой возможна, но имеет ряд налоговых и юридических нюансов, в частности, по конвертации и подтверждению происхождения средств. Юристы не советуют выбирать криптовалюту как основной способ получения дохода.

PayPal, Wise, Revolut – нужно декларировать

Доходы, полученные через международные платформы, также подлежат декларированию. Это не меняет сущности: для налоговой важен сам факт получения дохода, а не способ перевода. Фрилансеру следует хранить выписки и договорные документы, а также соблюдать валютные правила банка.

Напомним, правительство ввело новые гранты до 1 млн грн для фрилансеров и креативных компаний.