Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как фрилансеру платить налоги за работу на иностранных заказчиков

Фриланс, ФЛПы, налоговая, уплата налогов
В Украине насчитывалось около миллиона фрилансеров. Фото: Freepik

Пандемия коронавируса, а потом и полномасштабная война стали массивными катализаторами роста спроса на отдаленную работу. При этом резко увеличилось количество людей, которые выбирают фриланс — работают на себя и берут заказы из-за границы. Онлайн-сервис Freelancehunt свидетельствует, что по итогам 2024 года в Украине насчитывали уже почти миллион фрилансеров.

Однако в отличие от IT-сферы, где большинство специалистов работают как ФОПы, значительная часть фрилансеров до сих пор не понимает, как правильно и законно платить налоги с доходов от иностранных клиентов.

О самых простых и законных способах получать оплату от иностранных заказчиков, а также о том, как правильно оформлять деловые отношения, Delo.ua рассказали юристы компании NASLEDIUM.

Как зарегистрировать деловые отношения

Самый простой и безопасный способ получать оплату из-за границы — зарегистрироваться как ФЛП на упрощенной системе, говорят в NASLEDIUM. В этом случае фрилансер выставляет иностранному клиенту счет или акт выполненных работ, а оплата поступает на предпринимательский счет ФОП, желательно в валюте.

Юристы подчеркивают, что важно хранить документы — договор, инвойсы, акты. Это поможет подтвердить доход при запросе налоговой. Также необходимо соблюдать требования валютного законодательства при получении средств.

Можно ли работать без ФОП

Работать без регистрации физического лица-предпринимателя не запрещено, но имеет больше рисков. В таком случае фрилансер считается физическим лицом, которое обязано декларировать доход в годовой декларации и уплачивать НДФЛ 18% , военный сбор 1,5% , а иногда и ЕСВ.

"Это допустимый вариант для небольших доходов, но налоговая нагрузка значительно выше, а юридических рисков - больше", — объясняют в NASLEDIUM.

Какую группу ФОП выбрать фрилансеру

Для работы с иностранными клиентами оптимальным вариантом является ФЛП III группы . Он позволяет сотрудничать с иностранными компаниями и имеет простые правила налогообложения. Фрилансеру нужно только контролировать лимиты дохода, правильно выбрать КВЭД и соблюдать условия упрощенной системы.

Какие налоги платит ФОП-фрилансер

Юристы напоминают, что для ФОП на упрощенной системе действует базовый набор платежей:

  • Единый налог — 5% от дохода (для III группы без НДС);
  • ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты ежемесячно, даже при отсутствии дохода;
  • Военный сбор – применяется только в определенных случаях, в зависимости от системы налогообложения.

Можно ли получать оплату прямо на карту

В таком случае фрилансер обязан задекларировать доход как физлицо и уплатить НДФЛ 18% + 1,5% военного сбора. Это сложнее документально и существенно дороже, чем работа через ФЛП.

Если платят криптовалютой

Самый безопасный способ  банковский счет ФЛП. Оплата криптой возможна, но имеет ряд налоговых и юридических нюансов, в частности, по конвертации и подтверждению происхождения средств. Юристы не советуют выбирать криптовалюту как основной способ получения дохода.

PayPal, Wise, Revolut – нужно декларировать

Доходы, полученные через международные платформы, также подлежат декларированию. Это не меняет сущности: для налоговой важен сам факт получения дохода, а не способ перевода. Фрилансеру следует хранить выписки и договорные документы, а также соблюдать валютные правила банка.

Напомним, правительство ввело новые гранты до 1 млн грн для фрилансеров и креативных компаний.

Автор:
Алик Сахно