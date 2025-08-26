Фрилансеры и креативные компании получат господдержку: правительство ввело новые гранты до 1 млн грн

Правительство запустило специальные условия программы "Власна справа" для креативных предпринимателей. Теперь фрилансеры и бизнес, создающий рабочие места, могут получить гранты от государства до 1 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Гранты для развития креативного бизнеса

Правительство ввело специальные условия программы "Власна справа" для креативных предпринимателей. Теперь они могут получить государственные гранты:

100 тыс. грн - для фрилансеров-ФЛП;

200 тыс. грн - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;

500 тыс. грн - при создании 2 рабочих мест при условии софинансирования 70/30;

1 млн грн - при создании 4 рабочих мест при софинансировании 70/30.

Программа включает широкий спектр креативных сфер, в частности кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и программного обеспечения, PR и рекламу, а также индивидуальную художественную деятельность, например изготовление уникальных изделий народного искусства и другие направления.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

Для получения гранта на сумму более 75 тысяч. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.

Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.

Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн. за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. за создание 2 рабочих мест.

Напомним, по результатам одиннадцатой волны программы, 482 предпринимателя получат микрогранты на общую сумму почти 133 миллиона гривен на запуск или развитие бизнесов, что будет способствовать созданию 790 новых рабочих мест.