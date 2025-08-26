Фрілансери та креативні компанії отримають держпідтримку: уряд запровадив нові гранти до 1 млн грн

Уряд запустив спеціальні умови програми “Власна Справа” для креативних підприємців. Відтепер фрілансери та бізнес, що створює робочі місця, можуть отримати гранти від держави до 1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Гранти для розвитку креативного бізнесу

Уряд запровадив спеціальні умови програми "Власна Справа" для креативних підприємців. Тепер вони можуть отримати державні гранти:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — при створенні 2 робочих місць за умов співфінансування 70/30;

1 млн грн — при створенні 4 робочих місць за умов співфінансування 70/30.

Програма охоплює широкий спектр креативних сфер, зокрема кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор та програмного забезпечення, PR і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад виготовлення унікальних виробів народного мистецтва та інші напрямки.

Про програму "Власна справа"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Нагадаємо, за результатами одинадцятої хвилі програми, 482 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму майже 133 мільйона гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 790 нових робочих місць.