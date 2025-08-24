"Власна справа": понад 2 тисячі ветеранів отримали гранти на бізнес

В Україні понад 2 тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Укрінформ" з посиланням на заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.

За його словами, учасники програми можуть отримати до 1 млн грн на власну справу. Загалом ветерани вже скористалися підтримкою більш ніж на 1 млрд грн. Соболев наголосив, що "Власна справа" є однією з ключових програм Міністерства економіки, і найближчим часом планується її розширення.

Крім фінансової допомоги, держава пропонує можливості для безкоштовного перенавчання та перекваліфікації за рахунок Державної служби зайнятості. Ветерани можуть отримати ваучер на суму 30 тис. грн, який покриває навчання майже у всіх закладах освіти країни. Наразі такою можливістю вже скористалися понад пів тисячі людей. Також доступні програми професійної підготовки у восьми центрах профтехосвіти ДСЗ, де навчання пройшли майже 3 тисячі ветеранів.

Ще одним напрямом підтримки є компенсація для роботодавців за облаштування безбар’єрних робочих місць для ветеранів з інвалідністю внаслідок поранення. Держава відшкодовує до 120 тис. грн на створення одного такого місця. Подати заявку можна через Службу зайнятості.

Також уряд планує розширити спектр послуг для ветеранів на платформі "Ветеран PRO"». Вже у жовтні там з’явиться можливість отримати компенсацію за страхування автомобіля, а в листопаді – е-посвідчення відразу після набуття статусу ветерана.

Додамо, у травні 65 ветеранів або членів їх родин визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти за програмою "Власна справа". Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів, які отримають гранти на 286 млн грн.