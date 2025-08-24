"Собственное дело": более 2 тысяч ветеранов получили гранты на бизнес

В Украине более 2 тысяч ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Собственное дело" для начала бизнеса.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева.

По его словам, участники программы могут получить до 1 млн. грн. на собственное дело. В общей сложности ветераны уже воспользовались поддержкой более чем на 1 млрд грн. Соболев подчеркнул, что "Собственное дело" является одной из ключевых программ Министерства экономики, и в ближайшее время планируется ее расширение.

Кроме финансовой помощи, государство предлагает возможности бесплатного переобучения и переквалификации за счет Государственной службы занятости. Ветераны могут получить ваучер на сумму 30 тыс. грн, который покрывает обучение почти во всех учебных заведениях страны. Пока такой возможностью уже воспользовались более полутысячи человек. Также доступны программы профессиональной подготовки в восьми центрах профтехобразования ГСЗ, где обучение прошли почти 3 тысячи ветеранов.

Еще одним направлением поддержки является компенсация для работодателей за обустройство безбарьерных рабочих мест для ветеранов с инвалидностью в результате ранения. Государство возмещает до 120 тыс. грн. на создание одного такого места. Подать заявку можно через службу занятости.

Также правительство планирует расширить спектр услуг для ветеранов на платформе "Ветеран PRO". Уже в октябре там появится возможность получить компенсацию за страхование автомобиля, а в ноябре – е-удостоверение сразу после обретения статуса ветерана.

Добавим, в мае 65 ветеранов или членов их семей признаны победителями восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты по программе "Собственное дело". Они получат 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. С начала этого года победителями программы стали около 600 ветеранов, которые получат гранты на 286 млн грн.