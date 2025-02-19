Ветераны получат почти 10 млн грн на развитие бизнеса: результаты первой волны грантов в 2025 году

Первая в 2025 году волна подачи заявлений на получение грантов для ветеранов определила 19 победителей, среди которых 15 участников боевых действий и 4 члена их семей. В общей сложности они получат почти 10 миллионов гривен на начало или развитие собственного дела.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

С момента запуска ветеранского компонента государственной программы "Собственное дело" гранты уже получили 1178 ветеранов и членов их семей. Общая сумма финансирования составила 553 миллиона гривен.

Более половины (57%) грантополучателей — это участники боевых действий, остальные 43% — вторые супруги. Самым распространенным размером гранта есть сумма до 500 тысяч гривен.

Больше всего средств предприниматели направляют на развитие бизнеса в сфере перерабатывающей промышленности, а также в оптовую и розничную торговлю. Реализация этих проектов позволит создать более 2000 рабочих мест во всех регионах Украины.

В первой волне 2025 года 14 победителей получат гранты в размере до 500 тысяч гривен, трое – до 250 тысяч, еще двое – до 1 миллиона гривен. Наибольшее количество грантополучателей зарегистрировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. Самые популярные направления для ведения бизнеса среди победителей – перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

"Собственное дело" для ветеранов

Программа предусматривает, что участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны, вторые из их супругов, а также вторые супруги погибших защитников могут получить гранты в таких размерах:

до 250 тысяч гривен, до 500 тысяч гривен или до 1 миллиона гривен – для ветерана при условии создания одного, двух или четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тысяч гривен или до 500 тысяч гривен — для второго супруга ветерана или погибшего защитника при создании одного или двух рабочих мест.

Для получения гранта от 500 тысяч до 1 миллиона гривен ветеран должен быть зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель не менее 12 месяцев. Также такой грант предоставляется при софинансировании, где 70% стоимости покрывает государство, а 30% предприниматель инвестирует собственными средствами.

Напомним, в конце 2024 года Кабинет министров принял решение, которое делает получение грантов для возбуждения собственного дела ветеранами более доступным. Правительство приняло постановление, которое даст защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые в течение указанного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату.