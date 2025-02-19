Ветерани отримають майже 10 млн грн на розвиток бізнесу: результати першої хвилі грантів у 2025 році

Перша у 2025 році хвиля подачі заяв на отримання грантів для ветеранів визначила 19 переможців, серед яких 15 учасників бойових дій та 4 члени їхніх родин. Загалом вони отримають майже 10 мільйонів гривень на започаткування або розвиток власної справи.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

З моменту запуску ветеранського компоненту державної програми "Власна справа" гранти вже отримали 1178 ветеранів та членів їхніх родин. Загальна сума фінансування склала 553 мільйони гривень.

Понад половина (57%) грантоотримувачів — це учасники бойових дій, решта 43% — другі з їхнього подружжя. Найпоширенішим розміром гранту є сума до 500 тисяч гривень.

Найбільше коштів підприємці спрямовують на розвиток бізнесу у сфері переробної промисловості, а також в оптову та роздрібну торгівлю. Реалізація цих проєктів дозволить створити понад 2000 робочих місць у всіх регіонах України.

У першій хвилі 2025 року 14 переможців отримають гранти розміром до 500 тисяч гривень, троє – до 250 тисяч, ще двоє – до 1 мільйона гривень. Найбільша кількість грантоотримувачів зареєстрована у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві. Найпопулярніші напрями для ведення бізнесу серед переможців — переробна промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування.

"Власна справа" для ветеранів

Програма передбачає, що учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати гранти у таких розмірах:

до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень або до 1 мільйона гривень — для ветерана за умови створення одного, двох або чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тисяч гривень або до 500 тисяч гривень — для другого з подружжя ветерана або загиблого захисника за умови створення одного або двох робочих місць.

Для отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень ветеран має бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець щонайменше 12 місяців. Також такий грант надається за умови співфінансування, де 70% вартості покриває держава, а 30% підприємець інвестує власними коштами.

Нагадаємо, в кінці 2024 року Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке робить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним. Уряд ухвалив постанову, яка дасть захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Крім того, підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.