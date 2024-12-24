Ветеранські гранти для започаткування власної справи стануть більш доступними

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке робить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 грудня.

Він розповів, що уряд ухвалив постанову, яка дасть захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Крім того, підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, також постанова передбачає працевлаштування осіб на створені робочі місця згідно з обов’язковою умовою договору гранту на строк не менш як 24 місяці протягом 36-місячного періоду, або 48 місяців протягом 60-місячного періоду, або 72 місяці протягом 84-місячного періоду (відповідно до обраного отримувачем строку реалізації проекту).

Шмигаль наголосив, що Кабмін приділяє велику увагу підтримці розвитку ветеранського бізнесу, започатковуючи різноманітні програми. Так, зокрема, вже 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для старту та розвитку бізнесу.

Прем’єр-міністр також нагадав, що понад 22 тис. мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи. Майже 1,2 млрд грн грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво. Зокрема, всіляко підтримуються підприємці у межах оновленої комплексної програми "Зроблено в Україні".

Програма "Власна справа" для ветеранів

В Україні учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей можуть отримати грант на власну справу. Ця програма - це безповоротна, безпроцентна державна допомога фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які відносяться до вказаних категорій осіб, на створення або розвиток власного бізнесу.

Розмір гранту не має мінімальної межі й може становити:

Для члена сім’ї (чоловіка, дружини):

до 250 тис. грн – якщо створюється одне робоче місце;

від 250 тис. до 500 тис. грн - якщо створюється два робочих місця.

Для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як ФОП:

до 250 тис. грн - створюється одне робоче місце;

від 250 тис. до 500 тис. грн - створюється два робочих місця;

від 500 тис. до 1 млн грн - створюється чотири робочих місця.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Подати заявку на грант можна за посиланням.