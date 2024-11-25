НБУ курс:

USD

41,32

+0,03

EUR

42,99

--0,47

Готівковий курс:

USD

41,71

41,65

EUR

44,00

43,76

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Бізнес
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Майже 70% ветеранів прагнуть відкрити свій бізнес - дослідження

Ветерани відкривають бізнес
Захисники в Україні відкривають свій бізнес

Майже 70% українських ветеранів та ветеранок прагнуть відкрити власну справу. Про це свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Результати опитування:

·         68,8% респондентів висловили зацікавленість у підприємництві;

·         9,4% уже мають власну справу;

·         9,9% бачать себе в ролі найманого працівника;

·         7,9% не хочуть мати свій бізнес.

"Результати шостого онлайн-опитування ветеранів показують, що дедалі більше захисників та захисниць хочуть займатися власною справою ", - підсумувала в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніна Роговець.

Фото 2 — Майже 70% ветеранів прагнуть відкрити свій бізнес - дослідження

Програма "Власна справа" для ветеранів 

В Україні учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей можуть отримати грант на власну справу. Ця програма - це безповоротна, безпроцентна державна допомога фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які відносяться до вказаних категорій осіб, на створення або розвиток власного бізнесу.

Розмір гранту не має мінімальної межі й може становити:

 Для члена сім’ї (чоловіка, дружини):

·         до 250 тис. грн – якщо створюється одне робоче місце;

·         від 250 тис. до 500 тис. грн - якщо створюється два робочих місця.

Для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як ФОП:

·         до 250 тис. грн - створюється одне робоче місце;

·         від 250 тис. до 500 тис. грн - створюється два робочих місця;

·         від 500 тис. до 1 млн грн - створюється чотири робочих місця.

Нагадаємо, за даними іншого нещодавнього опитування, 98% українських компаній висловлюють готовність надавати перевагу ветеранам при наймі на роботу. Однак лише 76% з них готові відкрито вказувати цю інформацію при публікації вакансій.

Автор:
Ольга Опенько