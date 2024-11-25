Майже 70% ветеранів прагнуть відкрити свій бізнес - дослідження

Майже 70% українських ветеранів та ветеранок прагнуть відкрити власну справу. Про це свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

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Результати опитування:

· 68,8% респондентів висловили зацікавленість у підприємництві;

· 9,4% уже мають власну справу;

· 9,9% бачать себе в ролі найманого працівника;

· 7,9% не хочуть мати свій бізнес.

"Результати шостого онлайн-опитування ветеранів показують, що дедалі більше захисників та захисниць хочуть займатися власною справою ", - підсумувала в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніна Роговець.

Програма "Власна справа" для ветеранів

В Україні учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей можуть отримати грант на власну справу. Ця програма - це безповоротна, безпроцентна державна допомога фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які відносяться до вказаних категорій осіб, на створення або розвиток власного бізнесу.

Розмір гранту не має мінімальної межі й може становити:

Для члена сім’ї (чоловіка, дружини):

· до 250 тис. грн – якщо створюється одне робоче місце;

· від 250 тис. до 500 тис. грн - якщо створюється два робочих місця.

Для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як ФОП:

· до 250 тис. грн - створюється одне робоче місце;

· від 250 тис. до 500 тис. грн - створюється два робочих місця;

· від 500 тис. до 1 млн грн - створюється чотири робочих місця.

Нагадаємо, за даними іншого нещодавнього опитування, 98% українських компаній висловлюють готовність надавати перевагу ветеранам при наймі на роботу. Однак лише 76% з них готові відкрито вказувати цю інформацію при публікації вакансій.