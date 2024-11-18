Чверть українських компаній "соромляться" того, що надають перевагу ветеранам при наймі - опитування

98% українських компаній готові надавати перевагу ветеранам при наймі на роботу, однак тільки 76% готові вказувати це відкрито при публікації інформації про вакансії. Про це свідчать результати опитування, проведеного Work.ua.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Так, 46% опитаних компаній повідомили, що вже мають ветеранів війни з Росією в своїх командах. Більший відсоток показує середній та великий бізнес в галузях будівництва, транспорту та охорони здоров’я.

58% компаній відповіли, що готові надавати ветеранам перевагу при прийомі на роботу на усі вакансії, якщо кандидат має рівні професійні якості з іншими претендентами. Ще 40% роботодавців готові робити це на вибрані посади, а 2% - не готові зовсім.

При цьому 88% з тих компаній, які на момент опитування працевлаштованих ветеранів не мали, заявили про плани наймати їх. Однак зазначається, що відсоток тих, хто не готовий давати ветеранам переваги при влаштуванні на роботу, серед них вище.

Про готовність відкрито декларувати у вакансіях перевагу для ветеранів при працевлаштуванні повідовили 76% опитаних роботодавців. Найбільш розповсюдженіша категорія таких вакансій - робітничі (про перевагу для ветеранів на них заявили 45%).

38% компаній кажуть, що надаватимуть їм перевагу на всі категорії вакансій. 35% вказали таку перевагу для інтелектуальних посад, 26% - адміністративних, 19% - керівних, 19% - сервісних, 16% - креативних.

Виклики та переваги від найму ветеранів

43% компаній заявили, що не бачать жодних бар’єрів у процесі надання переваги ветеранам при наймі. Проте інші роботодавці вказали на низку викликів, серед яких найпоширенішими є:



втрата кваліфікації під час війни (24%): частина ветеранів може мати проблеми з відновленням професійних навичок, що потребує додаткового навчання чи адаптації; недостатність кваліфікації (24%): хоча ветерани мають практичний досвід, іноді їхні навички не відповідають вимогам конкретних вакансій; адаптація до корпоративної культури (20%): для ветеранів, які звикли до специфічних умов служби, може бути складно адаптуватися до цивільного робочого середовища.

За спостереженнями Work.ua, роботодавці відзначають низку переваг, які ветерани приносять в робоче середовище. Вони сприймаються як дисципліновані, відповідальні, стресостійкі та лідерські особистості, мають навички, які можуть бути корисними як на робітничих, так і на керівних посадах.

"Ці якості важливі в роботі, де необхідна здатність працювати в стресових ситуаціях, швидко ухвалювати рішення та ефективно управляти командою. Ба більше, ветерани часто мають високу мотивацію та відданість роботі, що робить їх дуже цінними членами будь-якої команди", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що для ветеранів залишаються певні виклики, пов’язані з адаптацією до корпоративної культури, втратою кваліфікації чи недостатньою підготовленістю до специфічних вакансій.

З огляду на це підкреслюється важливість продовжувати роботу з підвищення інформованості про можливості працевлаштування ветеранів, зокрема через освітні кампанії, а також створювати програми супроводу ветеранів після служби як на робочому місці, так і в цивільному житті.

Опитування було проведено серед 529 компаній різних галузей та розмірів. Вибірка включала як малі компанії з чисельністю до 10 осіб (16%), так і великі з понад 1 тисячою працівників (6%). Ще у 13% працює від 250 до 1 тисячі людей, у 34% - від 50 до 250, у 30% - від 10 до 50.

Найбільше було компаній, які представляють оптову торгівлю, дистрибуцію, імпорт, експорт (55), роздрібну торгівлю (53), будівництво та архітектуру (51), але загалом у дослідженні взяли участь представники усіх галузей.