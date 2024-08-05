В Україні запускають проєкт з працевлаштування ветеранів на держслужбу

Міністерство у справах ветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі – е-Карту. Сервіс уже доступний на платформі е-Ветеран.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Зазначається, що е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

Як повідомляють у відомстві, проєкт запроваджують з метою полегшити ветеранам та ветеранкам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу.

На цю мить на е-Карті розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.

"Користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв’язку, перейшовши до вкладки “Таблиця”", - підкреслюють в Мінветеранів.

Там додають, що понад 17% штату відомства – це ветерани і ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, діючих військовослужбовців, колишні військовополонені.

Інтеграція ветеранів

Додамо, ветерани та ветеранки є потужною силою для розвитку української економіки, адже їх досвід і навички, здобуті на війні, потрібні роботодавцям. В свою чергу, бізнес, який буде працевлаштовувати ветеранів і ветеранок на роботу, повинен забезпечити не тільки робочим місцем, а й створити комплексні програми для інтеграції цих людей у робоче середовище.

За даними Work.ua, понад 60% компаній ніколи не мали досвіду наймати ветеранів та осіб дотичних до ветеранської політики, хоча й відкриті до цього процесу.

Лише у 10% роботодавців у розділі про кар’єру на офіційному сайті є інформація про готовність брати на роботу ветеранів, а у 32% — про те, як компанія підтримує ЗСУ. Також 8% компаній серед команди рекрутерів мають ветеранів на цій позиції.

У 78% роботодавців немає навчальних програм для рекрутерів, де б була розкрита базова інформація про військові навички ветеранів та ієрархія Збройних сил, що допомагають більше зрозуміти досвід військових та ветеранів.

Попри те, що 60% роботодавців мають вакансії, при закритті яких віддається перевага ветеранам, лише 25% компаній вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів.